Le petit-fils de Bill Shankly veut que la statue d’Anfield soit abattue et admet que le légendaire patron de Liverpool “ tournerait dans sa tombe ” à cause des plans de la Super League européenne

Le petit-fils de Bill Shankly veut que la statue du légendaire manager de Liverpool soit retirée de l’extérieur d’Anfield au milieu des plans pour une Super League européenne.

Les Reds sont l’un des soi-disant “ six grands ” clubs de la Premier League à fonder une division séparatiste, pour laquelle ils n’auraient pas à se qualifier et ne pourraient jamais être relégués.

Shankly a fait sortir Liverpool de la deuxième division et a remporté trois titres de haut vol dans les années 60 et 70

Les fans de Liverpool voient la Super League européenne comme un départ des idéaux de Shankly

Bien qu’il y ait un dégoût généralisé pour Manchester United, Man City, Chelsea, Arsenal et Tottenham – beaucoup sont particulièrement déçus par Liverpool en raison des valeurs traditionnelles du club.

Leur manager le plus emblématique, Shankly, a inculqué au sein du club un principe socialiste selon lequel tout le monde travaille ensemble et partage les récompenses.

Cela, ainsi que les racines de la classe ouvrière du club et leur devise “ Vous ne marcherez jamais seul ”, sont échangés afin que Fenway Sports Group, les propriétaires milliardaires du club, puisse ajouter à leur fortune.

Le manager Jurgen Klopp et le milieu de terrain James Milner ont tous deux admis qu’ils étaient contre les plans hier soir – et les supporters des Reds ont été parmi les plus bruyants dans leurs manifestations.

Ce message semble avoir été oublié par l’actuel propriétaire de Liverpool

Chris Carline, qui dirige l’organisation caritative de la Shankly Foundation et est directeur du Shankly Hotel du centre-ville, convient que son grand-père “ tournerait dans sa tombe ”, tout en demandant que sa statue de 15 pieds soit démontée.

S’adressant à l’Echo de Liverpool, il a déclaré: «Je sais que mon grand-père a été cité plus que jamais en ce moment, et à juste titre, car ce qui se passe ne pouvait pas être plus éloigné de ce qu’il voulait pour ce club de football.

«Je suis consterné et embarrassé. Quand vous parlez du Liverpool Football Club, de son histoire et de ses racines, vous pouvez faire référence à sept, huit ou neuf des citations de grand-père qui sont toutes appropriées à la situation actuelle – le socialisme, la cupidité et la Sainte Trinité – mais je pense aussi à l’une des commentaires moins connus.

«C’est de son livre, quand il a parlé de vouloir rapprocher le club de football des supporters et les supporters plus proches du club de football. Et il y est parvenu.

«Ce n’est pas un euphémisme de dire qu’il tournerait dans sa tombe à la situation actuelle parce que cela ne pourrait pas être plus éloigné de son éthique.

Shankly savait que le football était une question de fans

«Étant donné la chance, je verrais volontiers la statue enlevée.

“Ce qui fait le plus mal, c’est que Liverpool a une histoire et une tradition, créée par lui, de faire les choses de la bonne manière et d’être l’un des six clubs qui poussent pour ce mouvement est inacceptable.”

C’est un sentiment qui se répercute non seulement dans le football, mais aussi dans la culture dominante, rendu plus pertinent par le fait que Liverpool n’est actuellement pas sur la bonne voie pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

S’exprimant lors de l’émission Breakfast d’hier, la légende des Rangers, Ally McCoist, a également mentionné Shankly comme l’une des raisons pour lesquelles tout est si sombre.

Florentino Perez dirige la Super League européenne, avec le propriétaire de Man United, Joel Glazer, et le propriétaire de Liverpool, John W Henry, ses vice-présidents.

McCoist a déclaré: «De grands clubs comme Liverpool et Manchester United qui ont été construits sur une éthique de travail et une philosophie de la classe ouvrière, et qui sont eux-mêmes embarrassés, ils ont marqué un but contre son camp incroyable. C’est horrible, c’est vraiment le cas.

«Je pense à des gens comme Sir Matt Busby et Bill Shankly, ils doivent retourner dans leurs tombes. C’est obscène.

«Dans le climat actuel et ce que le monde a enduré, c’est juste un signe de cupidité qui est franchement inacceptable et incroyable.