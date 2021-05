Le petit-fils de Jonas Salk lève de l’argent pour trouver des “ aiguilles génétiques dans la botte de foin ”

Jesse Salk, PDG et co-fondateur de TwinStrand Biosciences. (Photo TwinStrand)

Nouveau financement: La start-up de séquençage de gènes TwinStrand Biosciences a levé 50 millions de dollars dans une ronde de série B dirigée par Section 32, un fonds californien axé sur la biotechnologie, la technologie, la santé et les sciences de la vie. Le financement total du capital-risque est maintenant au nord de 70 millions de dollars pour l’entreprise de 6 ans.

Double brin d’innovation: TwinStrand, qui est issue de l’Université de Washington, a développé une technologie de séquençage génétique et d’analyse des résultats de séquençage pour l’aider à trouver ce que la société appelle «des aiguilles génétiques dans la botte de foin».

Le séquençage génétique conventionnel n’est pas totalement précis, ce qui est bien lorsque vous essayez de démêler le modèle ATGC de l’ADN dans un groupe de cellules largement homogènes. Mais lors de la découverte de séquences rares et anormales – un nombre minuscule de cellules cancéreuses voyous, par exemple – il est important de savoir que les mutations détectées sont vraiment présentes et pas seulement une erreur introduite par le processus de séquençage.

«Si vous ne pouvez pas voir avec certitude quelle est la vérité, vous trébuchez dans le noir», a déclaré le PDG, le Dr Jesse Salk. Et la technologie de TwinStrand prétend fournir ces résultats avec un niveau de précision beaucoup plus élevé.

La plate-forme technologique de l’entreprise est alors en mesure de donner un sens aux séquences et de déterminer le code génétique problématique.

Applications du monde réel: La technologie peut être utilisée pour la détection précoce du cancer, la recherche de cellules cancéreuses qui survivent malgré le traitement et la surveillance de la récidive du cancer. Il est utile dans les immunothérapies cellulaires avancées et peut être utilisé pour tester des produits chimiques et des médicaments pour voir s’ils peuvent provoquer des mutations dans les cellules humaines, éliminant ainsi le besoin de tests de toxicité chronophages chez les animaux.

Elena Cant, directrice des opérations de TwinStrand Biosciences. (Photo TwinStrand)

Derniers développements: L’entreprise a été fondée en 2015 et compte 50 employés et prévoit de doubler ses effectifs d’ici la fin de l’année. En 2020, la société a lancé ses premiers produits commerciaux et conclu un accord en partenariat avec Foundation Medicine. Ce dernier fournit une analyse de biopsie liquide et intégrera la technologie TwinStrand dans ses tests. La startup prévoit des accords de licence similaires avec d’autres entreprises qui seront annoncés plus tard cette année, a déclaré Salk.

TwinStrand termine la construction de son laboratoire clinique sur le front de mer de Seattle et occupera 20 000 pieds carrés d’espace de bureau.

Leadership: Salk est également le directeur scientifique et cofondateur de TwinStrand, ainsi qu’un membre affilié du corps professoral clinique de l’UW et du Fred Hutchinson Cancer Research Center, et il voit des patients atteints de cancer à temps partiel au VA Puget Sound à Seattle. Il est titulaire d’un MD / PhD avec mention de l’UW. Salk est le petit-fils de feu Jonas Salk, le scientifique qui a découvert et développé le vaccin antipoliomyélitique.

La directrice des opérations Elena Cant a rejoint la société en janvier 2020 et était plus récemment chez Takeda Pharmaceuticals.

Investisseurs: En plus du capital de la section 32, ce dernier tour comprenait Soleus Capital et Janus Henderson Investors en tant que nouveaux investisseurs, ainsi que des investisseurs existants tels que Madrona Venture Group, Ridgeback Capital, Alexandria Venture Investments et d’autres.

Le Dr Michael Pellini, partenaire de la section 32 et ancien PDG de la société de diagnostic de pointe du cancer Foundation Medicine, rejoint le conseil d’administration de TwinStrand grâce à ce nouveau financement.

Tours passés: La société de biotechnologie basée à Seattle a levé 16 millions de dollars en janvier 2020 dans le cadre d’un cycle mené par Madrona, ainsi que 5,5 millions de dollars en financement de démarrage antérieur et 6,4 millions de dollars en subventions de recherche pour l’innovation dans les petites entreprises. Cela porte le total levé à 77,9 millions de dollars en capital de risque et en subventions.