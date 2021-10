Le petit-fils de la princesse Grace annonce une collaboration avec Dior – « Icône de l’élégance ! » | Royale | Nouvelles

Pierre Casiraghi, 34 ans, dont l’oncle est le prince Albert II, a été nommé le dernier modèle de Dior. Pierre est le plus jeune fils de la princesse Caroline de Monaco et le petit-fils de Stefano Casiraghi et Grace Kelly.

Annonçant la collaboration avec le royal, Dior a publié un communiqué.

« Icône de l’élégance, Pierre Casiraghi devient l’ambassadeur de Dior », peut-on lire dans le communiqué.

« L’homme d’affaires monégasque incarne la nouvelle facette du tailleur sans cesse réinventée par Kim Jones [creative of Dior’s men’s line], une modernité intemporelle.

Cependant, Pierre n’est pas le seul membre de la famille signé avec la maison de couture emblématique.

Pendant ce temps, la princesse Caroline, la mère de Pierre, portait même une robe de mariée en 1978 conçue par Marc Bohan, qui était surtout connu pour ses 30 ans de carrière au sein de la maison Dior.

La princesse Stéphanie de Monaco a travaillé comme stagiaire pour la marque française dans les années 1980.

La demi-soeur cadette de Pierre, la princesse Alexandra de Hanovre, apparaît également régulièrement au premier rang des défilés Dior.

La famille royale à la mode a des collaborations avec d’autres marques, la sœur de Pierre étant devenue ambassadrice de la marque Chanel l’année dernière.

Cependant, sa cousine Pauline Ducret a créé sa propre ligne de vêtements intitulée Alter.