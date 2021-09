Le petit-fils de la princesse Margaret relèvera un défi exténuant Le prince Edward a démissionné | Royale | Nouvelles

Le jeune de 22 ans devrait être la dernière recrue des officiers des Royal Marines et entreprendra 32 semaines de formation épuisante, un processus qui a été notoirement surnommé l’un des programmes de formation les plus longs et les plus ardus au monde. En tant que fils cadet de Daniel et de Lady Sarah Chatto – la fille de la princesse Margaret – Arthur est le petit-neveu de la reine et devrait être le premier membre de la famille royale à rejoindre les Marines depuis que le prince Edward a abandonné l’entraînement en 1986.

Il y a des attentes selon lesquelles vous devez être dans «la meilleure condition de votre vie» pour terminer le processus, car les Royal Marines sont connus pour leur résilience physique.

Beaucoup prétendent que le petit-neveu de la reine a déjà le physique nécessaire pour le rôle après avoir partagé des images sur une page Instagram aujourd’hui disparue qui a plongé les fans royaux dans une frénésie.

Une série d’images partagées sur les réseaux sociaux a conduit le royal, qui est 29e sur le trône, à être qualifié de “piège royal de la soif” par le New York Post, car ils l’ont vu s’entraîner seins nus ou se lancer dans un sauvage nager.

Beaucoup prétendent qu’en raison de l’endurance physique apparente du royal mise en évidence lors d’activités sportives précédentes, il achèvera probablement plus de formation que le prince Edward, qui n’a géré qu’un tiers du processus en 1987.

Alors qu’il étudiait la géographie à l’Université d’Édimbourg, le royal travaillait comme entraîneur personnel au gymnase BoundFitness de la capitale écossaise, spécialisé dans «l’entraînement de force et d’endurance à vocation militaire».

Il décrit son entraînement comme «une pierre angulaire essentielle pour améliorer ma propre santé mentale», soulignant que les avantages de l’exercice et de l’entraînement sont plus que physiques.

En raison de nombreux blocages empêchant les séances d’entraînement en salle, Arthur a organisé des camps d’entraînement sur les prés et des vidéos d’entraînement en ligne via Instagram pour les clients.

Arthur aurait effectué des randonnées de 20 milles dans les Highlands écossais lors d’une visite à la reine au cours des mois d’été, peut-être en préparation de la prochaine formation d’officier où les recrues devraient “pousser votre corps à la limite”.

Arthur a récemment informé la reine de son acceptation de son cours compétitif de formation d’officier de 32 semaines, et un initié royal a commenté l’entreprise pour le Sun en disant: “Il a tout dit à la reine et elle est heureuse et fière.”

Ils ont également signalé que le prince Edward «a été très favorable» à l’admission du royal dans la formation des officiers.

Si Arthur réussit le cours de formation approfondi, il deviendra le premier membre de la famille royale élargie à rejoindre les Royal Marines.

Bien qu’il n’y ait eu aucun officier des Marines dans la famille royale auparavant, la monarchie a des liens de longue date avec la Force commando du Royaume-Uni.

Le regretté duc d’Édimbourg a été capitaine général des Royal Marines, avant d’être remplacé par son petit-fils, le prince Harry.

Le duc de Sussex a été contraint d’abandonner le titre lorsqu’il a démissionné en tant que membre senior de la famille royale l’année dernière.