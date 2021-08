Le petit-fils de Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, remporte ses débuts en boxe professionnelle

in

Nico Ali Walsh a fait ses débuts professionnels avec succès samedi soir, remportant le premier tour puis rendant hommage à son grand-père, Muhammad Ali.

Portant des malles faites pour son grand-père, Ali Walsh a renversé son adversaire surpassé à mi-chemin du premier tour avant que le combat des poids moyens ne soit finalement arrêté à 1:49 du tour avec Ali Walsh frappant la tête sans réponse.

“Ce fut un voyage émouvant, toute cette course”, a déclaré Ali Walsh. “Évidemment, mon grand-père, j’ai tellement pensé à lui. Il me manque.”

Le combat entre Ali Walsh, un étudiant de 21 ans, et Jordan Weeks était remarquable non pas à cause de tout ce que les deux avaient fait sur le ring, mais parce qu’Ali Walsh essayait de suivre les grands pas de son grand-père dans la boxe.

Pourtant, Ali Walsh semblait compétent pour un novice relatif et a affiché une bonne vitesse et une bonne puissance contre Weeks, un combattant de MMA qui avait été arrêté lors de son dernier match de boxe.

Ali Walsh a ensuite célébré avec des membres de sa famille sur le ring avec le promoteur de 89 ans Bob Arum, qui a promu 27 des combats de Muhammad Ali.

“Je crois aux gènes”, a déclaré Arum.

Ali Walsh a déclaré que les malles blanches à doublure noire étaient faites pour son grand-père, qui les lui a données.

“Je ne porterai plus jamais ces caleçons”, a-t-il déclaré.