Le petit-fils de Muhammad Ali se bat au Madison Square Garden

Nico Ali Walsh, senior de l’Université du Nevada à Las Vegas, veut suivre les traces de son grand-père, Muhammad Ali, et rêve de se battre depuis qu’il est très jeune, alors fera ses débuts tant attendus en boxe professionnelle ce samedi au mythique Madison Square Garden New yorkais avant Reyes Sanchez.

Nico Ali Walsh célèbre après avoir battu Jordan Weeks lors d’un match de boxe des poids moyens en août dernier. (PA)

regarde aussi

« Ce voyage de boxe est très important pour moi. Certainement pour construire mon propre héritage, mais beaucoup perpétuer l’héritage de mon grand-père« Ali Walsh a déclaré.

regarde aussi

Le joueur de 21 ans a commencé sa carrière professionnelle cette année et fera ses débuts en boxe dans ni plus ni moins qu’en L’endroit où son grand-père savait avoir des combats mémorables dont on se souvient encore à ce jour, allant de « Fight of the Century » au jour où il était arbitre invité lors du premier événement de lutte Wrestlemania.

regarde aussi

« Cet endroit a une valeur sentimentale. Si je n’étais pas lié à mon grand-père, être ici serait aussi super spécial, juste à cause de l’histoire. Mais à cause du fait qu’il a combattu ici et que je ne suis pas vraiment allé dans des endroits comme celui-là où il est allé, c’est quelque chose de plus spécial, et je pense que ma famille pensera la même chose quand il viendra ici », a expliqué Ali.

regarde aussi

« Le fait qu’il puisse marcher sur les mêmes terrains que lui, Joe Frazier et tant d’autres est incroyable. Je sais qu’il aimait New York parce qu’il a eu beaucoup de combats ici. Je pense que les boxeurs en général, peu importe d’où ils viennent , ils savent que si vous vous battez au Madison Square Garden, alors vous l’avez fait« il ajouta.

regarde aussi

De même, il a qualifié son grand-père de grand combattant à l’époque, non seulement en raison de son niveau sportif, mais aussi en tant que personne. « Je pense qu’il est le meilleur combattant de tous les temps, je pense que tout le monde le sait, mais c’est discutable pour être l’un des plus grands humains, parce qu’il était une grande personne« , a-t-il exprimé.

regarde aussi

» C’est l’héritage que je cherche à laisser derrière moi. En fin de compte, la chose la plus importante pour moi, cela a un impact positif sur la vie, exactement comme il l’a fait. Si je pouvais faire ça, de toute façon, je serais heureux », a ajouté le jeune homme.

regarde aussi

VOTRE PREMIÈRE FOIS À NEW YORK

Ali Walsh a grandi à Las Vegas et n’avait jamais eu l’occasion de voyager à New York jusqu’à maintenant. A tel point que ce mercredi lors de sa visite au stade où il combattra, il ressemblait plus à un touriste en visitant toutes les installations.

regarde aussi

» Je n’aurais jamais imaginé que cela arriverait. C’est incroyable, vraiment spécial. Comme je l’ai dit, ce n’est pas seulement spécial parce que je suis boxeur et parce que c’est ma carrière, mais pour des raisons sentimentales. C’est là que ma famille était. Même ma tante s’est battue ici. Alors je continue avec l’histoire. C’est un moment vraiment spécial » Avoua Ali.

Nico Ali Walsh pose à côté d’une exposition du combat du siècle d’Ali contre Joe Frazier. (Photo AP / Mary Altaffer)

regarde aussi

Il convient de préciser que, bien que la plus petite scène de Madison Square ait déjà été le protagoniste de trois fonctions de boxe récentes, le spectacle auquel participera le jeune Ali, Ce sera le premier événement majeur dans l’enceinte principale du stade depuis que la pandémie de Covid 19 est arrivée et l’a empêché d’avoir lieu. « C’est formidable d’avoir les fans de retour dans ce bâtiment pour tous les événements », a déclaré Joel Fisher, vice-président exécutif des événements et des opérations.

regarde aussi

Alors qu’il marchait dans les couloirs du siège, portant un t-shirt frappant qui disait « Le combat du siècle », Ali a révélé qu’il avait encore du mal à voir la célèbre photo du gros coup de Frazier qui a renversé son grand-père, mais a reconnu que quelque chose de bon en est sorti. Défaite inattendue de son nono : le rôle de Thrilla à Manille.

regarde aussi

« S’il n’avait pas perdu ce combat, s’il l’avait gagné, nous n’aurions pas eu le spectacle » Thrilla à Manille « . Nous n’aurions même pas eu le deuxième combat avec Frazier. Donc tout est arrivé pour une raison . Ce furent quelques-uns des plus grands combats de boxe, l’une des meilleures trilogies de boxe »

Nico Ali Walsh regarde la photo du coup de Frazier à son grand-père. (Photo AP / Mary Altaffer)

regarde aussi

LES CONFESSIONS SUR SON GRAND-PÈRE

L’admiration pour son grand-père est quelque chose qu’il montre assez souvent. Ali Walsh jusqu’à la mort de Muhammad en 2016, Il avait l’habitude de télécharger plusieurs vidéos sur ses réseaux sociaux montrant comment son grand-père lui a appris différents mouvements et comment danser, c’est ce qui l’a fait se démarquer non seulement à l’époque où il était boxeur, mais aussi longtemps après sa retraite.

regarde aussi

« Je me souviens qu’il disait que la boxe ne lui manquerait pas, mais la boxe lui manquerait. Et je pense vraiment que cela a du sens maintenant qu’il est parti. Son ombre continue de planer sur le sport de la boxe, ce n’est donc pas seulement que je suis comparé à lui en tant que petit-fils. Tout le monde est comparé à lui, car il boxe et a eu un très grand impact sur ce sport » il a dit.

regarde aussi

Cependant, Walsh Ali a avoué que lorsqu’il était enfant, il n’était pas conscient de l’impact que son grand-père a généré dans le monde de la boxe et seulement maintenant, qu’il fait ses premiers pas dans le sport, il a commencé à le sentir de première main lorsqu’il a entendu les fans scander « Ali » et même voir des gens pleurer et se souvenir de leur grand-père.

regarde aussi

« Certaines personnes m’ont dit avoir vu mon premier ou mon deuxième combat avec leurs parents, qui avaient l’habitude de regarder les combats de mon grand-père avec leurs parents. Et ils s’énervent, car cela provoque une nostalgie. D’une certaine manière, cela ramène mon grand-père et l’histoire se répète. C’est comme si mon grand-père était ici et qu’il se bat ici », a-t-il souligné.

regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE