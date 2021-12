Le petit-fils de Vicente Fernández ne supporte pas et fond en larmes

Vicente Fernández, chanteur fond en larmes à son départ | Réforme

Depuis le départ de Vicente Fernández, les membres de sa famille ont été dévastés, pour cette raison un chanteuse de la dynastie ne pouvait pas supporter la douleur de la perdre si a fondu en larmes, comme sûrement à plus d’une occasion un autre Fernández l’aura fait.

Sans aucun doute la douleur de Départ du célèbre interprète de « Acá Entre Nos » Vicente Fernández Il a tout le Mexique triste, malgré le fait qu’il y a 12 jours, il a quitté ce monde, des millions et des millions de fans ont scandé ses chansons depuis lors.

Son fils Alejandro Fernández et Alex Fernández qui à son tour est le fils d’El Potrillo, tous deux se sont produits lors de concerts pour dire au revoir à Don Chente, ses chansons ont été scandées par les participants.

Cela peut vous intéresser: Ángela Aguilar et le diplôme d’études du célèbre chanteur

Ce sont deux personnalités importantes de l’une des dynasties les plus célèbres du pays en termes de genre régional mexicain, en plus de l’Aguilar, tout comme les admirateurs de Vicente Fernández ne pouvaient pas manquer de chanter ses chansons et de l’honorer avec leur musique.

Alejandro Fernández est le plus jeune membre de la dynastie | Instagram alexfernandez.g

L’émotion de les voir chanter a été si grande que même à plus d’une occasion leur voix s’est cassée, comme c’est arrivé avec Alejandro, lorsqu’il a interprété « Quand je voulais être génial », tout le public a immédiatement applaudi et sûrement plus d’un l’a fait second avec les larmes et la boule dans la gorge.

Cependant, c’est maintenant son fils Álex Fernández qui, il y a quelques années, a également décidé de s’aventurer dans le monde de la musique comme son père et son grand-père.

À travers son compte Instagram, il a partagé une publication où ils sont vus chanter ensemble dans ces spectacles qui ont été complètement appréciés par le public, peut-être parce qu’ils ont chanté avec plus de cœur et même de douleur.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES VIDÉOS.

A cette occasion, c’est Alejandro qui a fait pleurer son fils avec la même chanson alors qu’il l’interprétait, le jeune homme n’avait pas voulu pleurer devant le public, pourtant, on peut dire qu’il a atteint un certain point où il pouvait ne le supporte plus et fondit en larmes pour son grand-père.

Vicente n’était pas seulement un important chanteur mexicain et acteur de musique régionale, il était pour sa famille un père et un grand-père, ce qui pèse sans aucun doute encore plus sur la douleur de son départ.

Dans la description du jeune homme, il a remercié Guadalajara de l’avoir accompagné lui et son père dans ledit spectacle au cours du week-end, chacun d’entre eux avait été quelque chose de plus important pour eux deux, mentionnant son « Tata » comme il fait référence à son grand-père, déclarant qu’ils l’emmèneraient toujours avec eux.