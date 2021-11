Le petit-fils et le joueur vedette de l’entraîneur de basket-ball de Duke, Mike Krzyzewski, font face à des accusations de CFA

Michael Savarino, joueur de l’équipe de basket-ball Duke et petit-fils de l’entraîneur Mike Krzyzewski, et le joueur vedette Paolo Banchero font face à des accusations de délit de CFA après l’arrestation de Savarino dimanche matin, selon ESPN. Savarino, 20 ans, a été arrêté pour CFA. Banchero, 19 ans, a été inculpé de complicité de CFA.

Dimanche matin, Savarino a été arrêté après une violation du panneau d’arrêt. Il a passé un alcootest qui a montré que son taux d’alcoolémie était de 0,08, la limite légale en Caroline du Nord. Savarino est également accusé de ne pas avoir cédé à un stop et de conduire après avoir consommé. Il a été placé en garde à vue et son permis a été révoqué pour 30 jours. Banchero a été cité et libéré.

Paolo Banchero de Duke a été accusé d’avoir aidé et encouragé DWI, par The News and Observer. Son coéquipier Michael Savarino, le petit-fils de Mike Krzyzewski, a été arrêté et accusé de CFA. pic.twitter.com/0rhHovOYqR – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 16 novembre 2021

« Nous examinons une affaire juridique impliquant deux membres de l’équipe masculine de basket-ball », a déclaré Krzyzewski dans une déclaration au Raleigh News & Observer. « Toute autre action résultant de cette situation sera finalement déterminée par le vice-président/directeur des sports et les responsables de l’université. »

Banchero a joué dans le match de Duke mardi soir, menant les Blue Devis à une victoire de 92-52. Savarino n’a pas joué dans le match. « Deux situations différentes », a déclaré Krzyzewski lorsqu’on lui a demandé de commencer Banchero. « Deux situations totalement différentes. Les gros titres pourraient donner l’impression que c’est la même chose – ce n’est pas le cas. Les décisions que nous avons prises sont en collaboration avec nos autorités, mes supérieurs. Nous agissons. Nous avons agi et nous continuerons à agir . »

Savarino doit comparaître devant le tribunal le 9 décembre tandis que la date d’audience de Banchero est le 8 décembre. « Nous avons eu une violation de nos normes, et nous allons gérer cela en interne », a déclaré Krzyzewski. « Nous avons déjà géré – nous le traitons. Mais, violation de nos normes. Et c’est tout. » Cette nouvelle survient peu de temps après que Banchero a été nommé étudiant de première année de la semaine à l’ACC. Il a aidé Duke à remporter trois victoires lors de la première semaine de la saison, avec une moyenne de 19,3 points et 8,7 rebonds. Il devrait atteindre le premier choix global lors du repêchage de la NBA 2022. Savarino est un joueur boursier après avoir commencé sa carrière en tant que figurant. Il a grandi à Durham, en Caroline du Nord, en jouant au basket-ball au lycée de Durham Academy. Sa mère, Debbie, est directrice adjointe des sports pour Duke.