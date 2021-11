Le petit garçon d’Elon Musk fait son apparition lors d’une présentation dans l’espace

Lire du contenu vidéo

Elon MuskLe fils de son père a éclipsé la rentrée de fusée de son père lors d’une présentation de zoom, et le gamin a fait quelque chose de clair… il n’était pas content d’être tiré de l’action !

X AE A-Xii – nom du gouvernement – ​​était sur les genoux de ses pops de 50 ans lors d’une conférence sur les fusées réutilisables d’Elon – un exploit que même la NASA n’a pas été en mesure de reproduire.

Le garçon babillait joyeusement dans une boîte de zoom alors que les personnes présentes à la conférence avaient le choix… se concentrer sur la fusée ou le tyke. Nous supposons que le gamin a donné à la fusée une course pour son argent.

Une fois que le booster a touché le sol, quelqu’un a ouvert la porte et le fils d’Elon a fait une sortie très malheureuse. On pouvait l’entendre pleurer même après la fermeture de la porte. Elon a été légèrement amusé et a ensuite continué avec le spectacle.

Musk a ensuite parlé aux personnes présentes à l’Académie nationale des sciences, de l’ingénierie et de la médecine de son vaisseau spatial Starship.

Il est rare que nous voyions Elon interagir de cette façon… soignant primaire.

Elon et Grimes sont ne sont plus ensemble, mais ils partagent clairement un amour pour X… je dois dire, l’enfant est adorable.

Elon a eu 6 autres enfants issus d’autres relations. Un enfant est décédé en 2002 à l’âge de 10 semaines.