Le petit garçon présumé de Tristan Thompson est né avec son nom de famille

Tristan Thompson est en proie à ce qui pourrait devenir une dispute de paternité, mais la mère du nouveau-né n’attend pas qu’un juge décide s’il est le papa… elle a déjà donné son nom de famille au bébé.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Maralee Nichols posté d’une photo du bébé, avec la légende, « D’abord est venu l’amour, puis est venu vous ️ Angelou Kash Thompson. »

Maralee a poursuivi en disant que Tristan n’embrassait pas l’enfant, en disant: « Je tiens à remercier tout le monde pour vos vœux de bonheur. Moi et bébé nous allons bien. En ce moment, mon cœur et mon esprit sont concentrés sur le bébé en ce moment. Je suis navré que le père d’Angelou ne veuille pas être dans sa vie. J’espère que ce procès nous réunira et que nous pourrons être une famille. «

C’est intéressant… Maralee a écrit : « First come love »… suggérant clairement que c’était plus que ce que Tristan l’a appelé – une aventure d’un soir.

Comme nous l’avons signalé, Nicole affirme que le bébé a été conçu à Houston en mars … à peu près au moment où Tristan était en ville pour célébrer son 30e anniversaire. Si elle a raison sur la chronologie, le bébé a été conçu alors que Tristan était encore avec Khloe – du moins publiquement, ils étaient ensemble.

Nicole, qui a déposé des documents juridiques pour établir la paternité, prétend qu’elle et Tristan étaient ensemble depuis 5 mois, et elle allègue également qu’il lui a offert 75 000 $ pour rester maman sur le bébé … avec cette menace – il aurait dit qu’il prendrait sa retraite après cette saison et il deviendra alors au chômage, donc elle obtiendrait bien moins que les 75 000 $ qu’il offrait.

Elle affirme également, selon le Daily Mail, qu’elle lui avait promis une « surprise d’anniversaire » à Houston, ce qui, il le savait, signifiait le sexe d’anniversaire.

S’il s’agit bien du bébé de Tristan, ce serait l’enfant n°3 pour lui.

Maralee demande une pension alimentaire pour enfants et le remboursement des frais médicaux liés à sa grossesse et à son accouchement.