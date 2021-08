le petit grand allié de la productivité

22/08/2021 à 12:35 CEST

Razer est une marque qui brille dans le domaine du gaming. Leur bon travail et leurs efforts constants pour suivre les retours de la communauté ont fait de la marque un véritable pilier de la mode de vie des joueurs. Cependant, loin de sa large gamme pour gamers, Razer propose également des produits plus axés sur la productivité. Ainsi, la société a présenté l’année dernière le Razer Book 13, récemment arrivé en Espagne.

Dans cette analyse nous vous ferons part de notre expérience d’utilisation. Qu’en pensons-nous et si nous le recommandons ou non. Nous parlons d’un ordinateur portable très petit et léger, et qui se concentre davantage sur la productivité que sur le monde des jeux vidéo (bien que vous puissiez y faire vos premiers pas). Nous rejoindrez-vous ?

Tu peux acheter le nouveau Razer Book 13 dans les canaux de vente activés pour un prix compris entre 1600 et 1800 euros.

FICHE TECHNIQUE

Écran 13,4 pouces 16:10 et Gorilla Glass 6. Disponible en FHD avec écran non tactile, FHD avec écran tactile et UHD avec écran tactile. Processeur Intel Core i5 ou i7 (11e génération). Mémoire de 8 Go ou 16 Go soudée à la carte Intel Iris Xe Graphics. Stockage SSD de 256 Go ou 512 Go. Ports Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.0, microSD et jack audio. Son Système audio surround THX® Spatial Audio 7.1, 4 microphones. Batterie Jusqu’à 14 heures d’autonomie, charge rapide en 30 min pour 4 heures d’utilisation.Clavier rétroéclairé RGB.Poids 1,3 kg.

UN DESIGN ATTRAYANT DIFFICILE À OUBLIER

Critique du livre 13 de Razer

| Google

La première chose que nous voyons en déballant notre Razer Book 13 est un bon petit ordinateur Fabriqué en aluminium anodisé et avec une finition assez soignée. Le logo Razer classique ressort sur le couvercle. Sa simple forme est déjà une déclaration d’intention puisqu’elle vous prévient par son apparence qui va être sa cible. Ainsi, cet ordinateur portable construit d’un seul tenant fait ses preuves en tant qu’ordinateur portable beau et léger en plus d’être assez résistant aux rayures, à la saleté et à l’utilisation quotidienne.

Ce serait bizarre de ne pas commenter sur quelles influences il semble boire. Tout d’abord, il peut sembler que vous ayez une influence claire sur les produits Apple. Cependant, on se rend compte immédiatement que ce n’est pas le cas, le Razer Book 13 a sa propre personnalité, transgressive et moderne.

Quant aux autres caractéristiques de son design, elles soulignent son confort et son poids réduit : 1,3 kilogramme. Cela nous permet de l’emmener absolument n’importe où sans remarquer une grande charge sur notre dos. Je l’ai utilisé principalement pour travailler et étudier pendant ces semaines, et la vérité est que je n’ai pas du tout raté mon ordinateur portable précédent.

Les côtés abritent les différents ports apportés par l’ordinateur portable, que nous avons listés un peu plus haut.

Enfin, à l’arrière, on retrouve deux grilles micro-perforées qui servent à expulser l’air chaud. Ainsi, l’idée est que le terminal soit refroidi au mieux grâce à ceux-ci. A l’extrême nord et au sud, on retrouve également deux bandes antidérapantes pour éviter que notre ordinateur ne glisse le moins dans les positions inclinées.

DÉCOUVRIR UN INTÉRIEUR AVEC DE NOMBREUSES SURPRISES

Critique du livre 13 de Razer

| Google

Lorsque nous ouvrons le Razer Book 13, la première chose que nous trouvons est un écran qui occupe pratiquement toute la face avant du terminal. Les lunettes sont minimes et la vérité est qu’elles lui donnent une apparence très moderne et intéressante. L’ordinateur portable de 13,4 pouces est bien plus que suffisant et est surmonté d’une webcam 720 insérée dans la lunette supérieure. De plus, l’écran est en 4k et tactile. Jusqu’au moment Je n’ai jamais travaillé avec un ordinateur portable à écran tactile et c’est incroyablement confortable. L’écran est très proche de la perfection, sans fuites de lumière ni aucun problème technique que d’autres ordinateurs portables d’autres marques peuvent montrer.

Le brillant est assez bon aussi. Certains manqueront un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz, mais dans le monde de la productivité, la vérité est qu’il n’en faut plus.

Son clavier est également assez confortable. Bien qu’il puisse être fait petit pour certaines personnes, ce n’est pas mon cas, même si peut-être que la taille de ses touches aurait pu être un peu plus étendue. Quoi qu’il en soit, il est confortable, il est rétro-éclairé et peut être contrôlé via l’application Razer Synapse, la marque maison.

À côté du clavier se trouve l’un des points forts, un système audio THX d’une qualité irréprochable. Je ne suis pas un expert en son, mais c’est puissant et clairement entendu.

Critique du livre 13 de Razer

| Google

PARLONS DE QUINCAILLERIE

Cet avis est axé sur l’utilisation, nous n’allons pas vous donner le tournis avec un million de repères. Cependant, s’il est nécessaire de parler brièvement de quel type de matériel cela monte Livre Razer 13. Comme on pouvait s’y attendre d’après sa gamme de prix, l’ordinateur portable intègre le dernier des derniers ordinateurs portables axés sur la productivité. Mise en avant d’un SSD Samsung NVme qui n’a pas d’équivalent et qui atteint des débits de 3500mb/s en lecture et 3000mb/s en écriture. De cette façon, la rapidité et l’instantanéité de ses processus sont tout à fait palpables.

De plus, il est accompagné de 16 Go de RAM LPDDR4X soudé à la carte mère qui servira d’allié fondamental à votre disque dur. Le Intel Core i7-1165G7 de 11e génération Il est également l’un des derniers pour les ordinateurs portables et offre un turbo maximum de 4,70 GHz monocœur. De plus, il est conçu pour être à faible consommation, ce qui cherche à alléger la charge énergétique et à permettre à la batterie de durer plus longtemps que prévu. À côté se trouve une carte graphique Intel Iris Xe Graphics G7 intégrée qui est assez discrète comme on peut s’y attendre dans un ordinateur axé sur la productivité. Cependant, il permet de jouer à certains jeux peu exigeants, tels que Fortnite ou Hearts of Iron IV..

L’ordinateur devient assez chaud si vous le demandez, mais si vous vous concentrez sur des tâches de bureau, il est calme et frais. C’est-à-dire que c’est dans ce sens dans la norme que l’on s’attendrait.

Critique du livre 13 de Razer

| Google

AUTONOMIE

La batterie 4700mAh nous permet une grande autonomie. On peut lui donner une journée d’utilisation sans aucun problème, puisqu’il a durée 14 heures si nous gérons bien la luminosité et n’en exigeons pas beaucoup. Évidemment si nous jouons à des jeux ou essayons de rendre quelque chose, l’autonomie de l’ordinateur chutera après 4-8 heures selon la façon dont il est utilisé. C’est normal, et cela se produit absolument dans toutes les technologies sans fil que nous utilisons aujourd’hui.

CONCLUSIONS

Le Le nouveau Razer Book m’a surpris à bien des égards que je ne saurais pas par où commencer. Tout d’abord, c’est un produit original, avec sa propre voix et qui surprend à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce n’est pas quelque chose de anodin, puisqu’on s’attendrait à ce qu’il ait des influences claires et marquées et qu’il soit incapable de les surmonter. Rien n’est plus éloigné de la réalité, le Razer Book 13 a décidé de suivre sa propre voie avec des performances et une qualité inégalées.

Tu peux acheter le nouveau Razer Book 13 dans les canaux de vente activés pour un prix compris entre 1600 et 1800 euros.