Le petit projecteur Freestyle de Samsung est amusant, alors surmontez-le

Le nouveau projecteur Freestyle en forme de tonneau de Samsung vient d’être annoncé au CES. Le projecteur 1080p est en précommande aujourd’hui pour 899 $. Ce qui compte plus que sa fiche technique, selon Samsung, c’est que ce spectacle de lumière visuel hautement portable et pivotant avec haut-parleur intégré et commande vocale vient soutenir votre « mode de vie » insouciant et « expériences » nomades.

Olds, en d’autres termes, n’a pas besoin de s’appliquer.

Comment puis-je en être certain ? Parce que quand moi, une vieille curieuse, j’ai montré le Freestyle à ma fille de 13 ans sous un embargo strict, sa première réaction a été, et je cite : « Je veux ça. Une fausse fenêtre sur mon mur serait si jolie. Un échantillon d’un adolescent est sûrement correct.

Samsung Freestyle (face avant). Image : Samsung

Samsung Freestyle (arrière). Image : Samsung

Le projecteur de 1,83 livre (0,83 kg) est capable de produire une image à mise au point automatique, à nivellement automatique et à distorsion trapézoïdale automatique (de luminosité inconnue) à des tailles de 30 à 100 pouces. Le capuchon d’objectif translucide peut être utilisé pour créer un « éclairage d’ambiance » qui peut être synchronisé avec n’importe quel son en cours de lecture. Il dispose également d’un haut-parleur à 360 degrés et d’un réseau de micros à champ lointain (pour les commandes vocales « Hi Bixby ») qui semble pouvoir être activé et désactivé via un interrupteur. Si vous regardez attentivement les images, vous verrez également une prise HDMI et une prise USB-C, et ce qui ressemble à des commandes tactiles pour l’alimentation, le volume et autre chose entourant l’objectif. Le Freestyle exécute également la même expérience logicielle que les téléviseurs intelligents de Samsung, vous serez donc assez bien réglé sur la sélection des applications.

Les accessoires en option incluent un boîtier étanche, une batterie USB-C et une base qui permet de visser le projecteur dans une prise d’ampoule E26 standard pour l’alimentation.

Freestyle semble être un compagnon idéal pour les vidéos TikTok, et pas tellement votre collection Blu-ray. Si vous vous souciez des banalités telles que les lumens, les protocoles de streaming pris en charge et d’autres détails de ce type, ce projecteur n’est clairement pas fait pour vous. Mais pour son prix de 900 $, on s’attend certainement à une bonne qualité d’image.

Samsung a annoncé que les précommandes du projecteur ouvriraient aux États-Unis à partir du 4 janvier, le Freestyle faisant son chemin vers d’autres marchés « dans les mois suivants ».

Mise à jour le 4 janvier à 22 h 05 HE : L’article a été mis à jour pour refléter le fait que The Freestyle offre la même expérience logicielle que les téléviseurs Samsung.