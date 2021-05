Le petit spectacle qui pourrait ⋆ 10z viral

Tous à bord du train Infinity!

Le train Infinity a couru quatre saisons brillantes, appelées livres, au cours de sa diffusion sur Cartoon Network et HBO Max.

Série d’anthologies animées créée par Owen Dennis, Infinity Train suit les passagers sans méfiance du train alors qu’ils traitent de problèmes personnels.

Le train Infinity a eu un trajet cahoteux.

À l’origine comme un court métrage de huit minutes, le chemin d’Infinity Train pour devenir une série entière n’a pas été facile.

Au moment d’écrire ces lignes, le court métrage Youtube a recueilli plus de cinq millions de vues depuis ses débuts en 2016.

Il a fallu environ deux ans à Cartoon Network pour donner le feu vert à l’émission, et quand ils l’ont fait, Infinity Train Saison 1 a finalement été réalisée un an plus tard.

Lancée en 2019, la première saison a réussi à atteindre une moyenne d’environ 500000 vues, ce qui n’est pas un mince exploit pour une animation plus sombre.

Chaque livre a un sous-titre, dont le premier était The Perennial Child.

L’enfant vivace suit Tulip (exprimé par Ashley Johnson) alors qu’elle est mystérieusement piégée dans le train apparemment sans fin.

Un mystérieux numéro vert brillant apparaît sur sa main, mais elle n’a aucune idée de ce que cela signifie – ou comment descendre du train.

La seule façon de descendre du train et de retourner dans le monde réel est de ramener votre numéro à zéro, mais les passagers ne reçoivent pas cette information.

Le train n’est pas quelque chose de mal; il n’y a pas de plan ou quoi que ce soit. Le train est là pour aider les passagers à faire face à un traumatisme émotionnel.

Tulip est obligée de faire face au divorce de ses parents, ne peut pas assister au camp qu’elle veut assister et se met en colère. Elle s’enfuit, c’est à ce moment-là qu’elle tombe sur le train.

Le train oblige les passagers à aider les autres à récupérer et à grandir, et les émotions sont toujours très vives.

Tulip est un beau personnage, et une partie de sa personnalité a été recyclée dans le deuxième livre: réflexion fissurée.

Tulip libère son reflet après avoir été confrontée à la vie du reflet d’être piégée dans un miroir. La deuxième saison tourne autour de cette réflexion libérée AKA Mirror Tulip AKA MT (également Ashley Johnson).

MT doit enfin pouvoir vivre sa propre vie – mais uniquement dans le train.

Elle devient la compagne de Jessie, un garçon qui aime s’amuser et qui finit par nouer un lien avec la fille de réflexion.

Jessie fait face à ses problèmes et MT essaie finalement de l’aider à descendre du train.

Au cours de l’un des épisodes, les deux se heurtent à un gang. Le gang n’est pas composé de créatures fabriquées par le train – c’était un gang d’enfants qui ne voulaient pas quitter le train.

Ces enfants (certains adolescents) ont vu le train comme une nouvelle vie et ont décidé de jeter autant de déchets qu’ils le pouvaient. Ils pensaient qu’ils «possédaient» le train et que c’était à eux de régner.

Cet épisode présente deux des principaux acteurs – Grace et Simon – du livre trois: Culte du chef d’orchestre.

À ce stade, l’émission était passée à HBO Max. Les deux premières histoires sont devenues une partie de leur bibliothèque, et le livre trois s’est particulièrement bien comporté pour le service de streaming.

En raison du passage à HBO Max, Infinity Train a finalement pu embrasser son côté le plus sombre. Les deux premières saisons ont connu des moments troublants et des scènes de choc, mais le passage à HBO Max a donné un peu plus de liberté aux scénaristes.

Le troisième livre a fini par devenir l’un des scénarios les plus beaux, terrifiants et déchirants de l’animation pour enfants (et, sans doute, de l’animation pour adultes).

Grace (Kirby Howell-Baptiste) et Simon croient qu’un nombre plus élevé est meilleur, et c’est ce que tous les membres de la secte visent à faire – obtenir un nombre plus élevé.

Les deux se lient d’amitié avec une fille nommée Hazel, qui semble être une passagère ordinaire. La seule différence? Son numéro ne brille pas.

Grace considère cela comme un problème ou un problème lorsqu’elle est montée dans le train, mais Simon est beaucoup plus sceptique.

La véritable terreur de cette saison n’est venue d’aucune créature de train (appelée Denizens par des passagers amicaux et Nulls par la secte); cela venait de Simon lui-même. Les derniers épisodes de cette saison étaient exceptionnellement bouleversants sur le plan émotionnel.

Simon et Grace affrontent leurs émotions authentiques, et les scènes deviennent carrément effrayantes et feront ressentir à tout le monde une forte passion.

HBO Max a sorti une saison de plus en 2021: Livre quatre: Duo.

Duet suit Ryan et Min-Gi alors qu’ils deviennent passagers du train en même temps.

C’est la seule saison à suivre deux passagers qui sont entrés dans le train simultanément, et le résultat est encore dix épisodes brillants.

Le train Infinity a une énorme base de fans dédiée, et amener le spectacle à la saison quatre n’était pas une mince affaire. Les fans ont fait campagne et tweeté pour chaque nouvelle saison. Ils ont tous crié des toits.

Leur amour de la série n’a jamais été un secret et rien ne change maintenant.

HBO Max a annulé l’émission en annonçant le livre quatre, et les fans n’ont pas pris cette information à la légère.

Twitter a souvent servi de plate-forme aux fans d’émissions spécifiques pour faire campagne pour une nouvelle saison.

Le 29 avril 2021, les fans d’Infinity Train ont fait exactement cela: la campagne pour que l’émission se poursuive.

Le créateur a pleinement soutenu la campagne, qui a amassé près de 300 000 tweets.

Le hashtag #FinishInfinityTrain tendance au numéro un pendant plus de cinq heures, battant parfois le football.

La campagne a fini par rester dans le top cinq pendant la majeure partie de la journée, et la visibilité que le spectacle a gagnée sera déterminante pour les chances de renouvellement.

Tout réseau a beaucoup à prendre en compte lors de la prise de décisions de renouvellement, et l’interaction avec les médias sociaux est généralement une considération (en particulier pour les émissions en streaming).

Avec une émission comme Infinity Train, l’annuler pourrait être une énorme erreur.

La distribution diversifiée de personnages et les différentes intrigues sont assez uniques pour l’animation pour enfants.

Les personnages principaux sont bien complétés par la pléthore de personnages secondaires bien développés.

One-One est présenté dans la première saison en tant que compagnon de Tulip, et c’est un petit robot fascinant.

Il peut se séparer en deux moitiés, et une moitié est heureuse et excitable, et l’autre moitié est triste et misérable. Il crée une dynamique passionnante et se reproduit dans les saisons futures une fois que son véritable objectif se révèle à la fin de la première saison.

D’autres personnages secondaires sont souvent récurrents et tout aussi agréables.

Le chat (exprimé par Kate Mulgrew) est une présence constante à chaque saison. Elle sert d’antagoniste mineur, mais un motif différent se révèle constamment et la rend très agréable.

Comme Randall et Atticus the Corgi, d’autres personnages amusants ajoutent au relief comique de la série.

Même si les personnages comiques constituent de nombreux sous-intrigues, de nombreux personnages ajoutent à l’éternité de la série, y compris The Steward et la tristement célèbre Amelia (Lena Heady).

Amelia a fait ce que le culte du chef d’orchestre souhaitait pouvoir faire – elle a usurpé le conducteur et s’est mise aux commandes du train. Le numéro sur sa main a fini par s’étendre sur la majorité de son corps, et la révélation des chiffres m’a sérieusement effrayé.

Le Culte adorait Amelia, même si elle avait changé par les événements du Livre Trois. Elle a changé pour le mieux après avoir été forcée de confronter ses émotions.

Les journaux émotionnels sont ce qui distingue cette série des autres. Chaque saison, un obstacle émotionnel complexe différent doit être surmonté pour que le ou les personnages rentrent chez eux.

En aidant les citoyens à former ou en s’aidant eux-mêmes à résoudre des tâches difficiles, des traumatismes et des insécurités se font jour.

C’était un concept unique pour un spectacle destiné aux jeunes adolescents et aux enfants. D’autres émissions destinées à ce groupe démographique peuvent avoir des épisodes qui présentent des difficultés, mais jamais toute la saison.

Infinity Train prouve que les dessins animés ne sont pas réservés aux enfants. L’émission peut être considérée comme un dessin animé dont le marketing cible une jeune génération, mais les adultes ressentiront la douleur et les émotions des personnages.

Owen Dennis a créé un beau spectacle qui ne mérite pas de terminer sa course avant la fin.

Owen a été assez vocal sur le nombre de livres qu’il avait prévu pour le spectacle. Dans l’état actuel des choses, à mi-chemin se trouve la fin de la route.

Il veut raconter huit histoires, et tous ceux qui sont fan de la série sont d’accord – il mérite de les raconter.

L’histoire et les personnages créés sont une merveille, et les fans (y compris moi-même) sont entièrement d’accord pour l’explorer plus avant. HBO Max doit prendre la bonne décision et choisir la série pour plus d’épisodes.

Chaque épisode ne dure que quinze minutes, donc les saisons passent en un éclair. La campagne Twitter étant numéro un depuis longtemps, j’espère que HBO Max reconsidérera son annulation de l’émission.

Pour l’instant, les fans ont une tâche: continuer à se battre.

La visibilité reçue de la campagne est immense et davantage de personnes devraient regarder l’émission. Les intrigues sont magnifiques et tout aboutit à un monde qui laisse le spectateur stupéfait.

S’il vous plaît, HBO Max, repensez votre décision sur notre émission bien-aimée, car nous allons regarder.

Modifier Supprimer