Le pétrole brut en hausse de 35% en 2021 : voici comment tirer parti de la hausse des prix

Avec le retour de la demande, les prix du pétrole devraient augmenter à la hausse. Pour la première fois en deux ans, le brut Brent a franchi 72 $ le baril et se négocie actuellement autour de 71,11 $. Après l’épidémie de Covid-19, les prix du pétrole sont tombés à 24 dollars en avril 2020 avec l’attente d’une demande faible pour la matière première dans l’économie.

Cependant, alors que les économies mondiales s’ouvrent au milieu de 2021, les prix du pétrole se sont raffermis dans l’attente d’un retour de la demande dans l’économie. Au cours des 12 derniers mois, le prix a augmenté de près de 75 %, tandis que depuis le début de l’année, le prix a augmenté d’environ 35 %.

Si vous, en tant qu’investisseur, souhaitez allouer une partie de vos fonds aux matières premières pétrolières, une meilleure façon est d’investir dans des ETF pétroliers disponibles sur le marché boursier américain. Les ETF pétroliers sont devenus une option d’investissement populaire qui donne accès au marché pétrolier.

Selon ETF.com, il existe près de 11 ETF pétroliers négociés sur les marchés américains, avec un actif total sous gestion d’environ 6,29 milliards de dollars. Le ratio de dépenses moyen est de 0,77 %.

Fait intéressant, les ETF pétroliers peuvent être des fonds basés sur des matières premières et également sur des actions. Ici, nous examinons les ETF de pétrole brut qui suivent les variations de prix du pétrole brut, permettant aux investisseurs de s’exposer à ce marché sans avoir besoin d’un compte à terme.

ETF de pétrole brut négociés aux États-Unis

United States Oil Fund LP (USO) : 43,20 %

Pétrole brut ProShares Ultra Bloomberg : 95,67%

Fonds pétrolier Invesco DB : 45,79%

United States 12 Month Oil Fund LP : 41,83%

ETF de stratégie de pétrole brut gratuit ProShares K-1 : 43,26%

(Retours depuis le début de l’année)

Le plus grand ETF pétrolier est le United States Oil Fund LP (USO) avec près de 3,20 milliards de dollars d’actifs. L’USO est un titre négocié en bourse dont les actions peuvent être achetées et vendues sur le NYSE Arca. USO investit principalement dans des contrats à terme sur pétrole brut cotés et d’autres contrats liés au pétrole, et peut investir dans des contrats à terme et des swaps. USO se négocie actuellement à un prix d’environ 47,27 $.

Investir dans des ETF pétroliers comporte des risques importants que les investisseurs doivent connaître avant de les acheter. Un investissement dans USO peut être affecté par divers facteurs, notamment des perturbations sur les marchés du pétrole brut et des limitations réglementaires et autres imposées aux positions d’USO sur les marchés pétroliers et d’autres investissements liés au pétrole, tels que les événements survenus en 2020.

Avertissement: La décision d’investir dans ces actions ou dans tout autre FNB doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué les activités et les autres fondamentaux de l’entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’acheter, de détenir ou de vendre des actions. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité quant aux décisions d’investissement prises par les lecteurs/investisseurs.

