Le pétrole ne va pas bien avec la production nationale

La menace de la variante Omicron a effrayé les marchés mondiaux, faisant baisser les prix du pétrole. Mais cela ne pourrait être que transitoire car la demande mondiale de pétrole dépasse encore l’offre cette année. Les prix du brut Brent se sont établis à des niveaux de 71 $ le baril la semaine dernière, bien en deçà de la moyenne de 84 $ en octobre, mais sont considérablement en hausse au début de 2021. L’impact des prix mondiaux du pétrole élevés sera forcément grave pour des pays comme l’Inde, qui importe 85 % de ses besoins. Pour l’Inde, un pétrole plus cher implique une facture d’importation et une inflation plus élevées. Tout porte à croire que la facture des importations de brut pour cet exercice dépassera probablement le niveau de l’an dernier de 196,5 millions de tonnes métriques, d’une valeur de 62,2 milliards de dollars. Jusqu’en octobre de cet exercice, l’Inde a importé 118,5 MMT pour une valeur de 61,1 milliards de dollars, contre 104,6 MMT pour un montant de 26,9 milliards de dollars en avril-octobre 2020-21.

Le pétrole plus cher provient du fait que l’offre mondiale de pétrole n’augmente pas assez rapidement à 95,97 millions de barils par jour pour répondre à la reprise de la demande à 97,53 millions de barils par jour en 2021, selon les perspectives à court terme de l’US Energy Information Administration. Les prix du pétrole ont augmenté au cours de la dernière année en raison de la diminution constante des stocks mondiaux de pétrole. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont réaffirmé le 2 décembre qu’ils maintiendraient les objectifs de production inchangés pour augmenter la production de 400 000 barils par jour en janvier 2022. Cependant, le groupement suivra de près la situation du marché et pourrait se réunir à nouveau si les prix baissent. plus loin. Mais il y a des raisons d’être optimistes quant au fait qu’avec une offre plus élevée dépassant le ralentissement de la demande mondiale, les prix du brut Brent pourraient chuter à une moyenne de 72 $ le baril en 2022.

Pour réduire la vulnérabilité aux prix mondiaux élevés et volatils, des efforts déterminés doivent être déployés pour augmenter les niveaux d’autosuffisance relative en augmentant la production nationale de pétrole et de gaz. Malheureusement, cela ne se produit pas. La production intérieure de brut a régulièrement diminué, passant de 38,1 MMT en 2011-12 à 30,5 MMT en 2020-21. Jusqu’en octobre de cet exercice, la production à 17,4 MMT est pratiquement inchangée par rapport aux niveaux de la période correspondante en 2020-21, selon la Petroleum Planning & Analysis Cell. La production nationale est en baisse en raison de la baisse de la production des champs anciens et marginaux. L’Inde n’a pas la capacité technologique pour l’exploration en eau profonde. Il n’y a pas eu non plus de découvertes majeures d’hydrocarbures ces derniers temps. La stratégie privilégiée ces dernières années est de prendre des participations dans des champs pétrolifères étrangers pour renforcer la sécurité énergétique de l’Inde.

Mais avec des prix internationaux du pétrole élevés, l’augmentation de la production nationale doit être prioritaire à tout prix. Les majors pétrolières appartenant à l’État indien comme la Oil and Natural Gas Corporation doivent être en mesure de générer des ressources internes pour entreprendre l’exploration. Malheureusement, cela ne peut pas se produire si ONGC est invitée à céder une participation de 60% plus le contrôle d’exploitation dans les plus grands champs de production de pétrole et de gaz de l’Inde à Mumbai High à des sociétés étrangères et à céder sa branche de forage et de services pour devenir un actif léger, entre autres. Cela a incité un ancien secrétaire de l’Union, EAS Sarma, à écrire au Premier ministre qu’au lieu d’« affaiblir » ONGC, le gouvernement devrait adopter une stratégie consciente pour renforcer ses capacités. S’adressant aux PDG mondiaux du pétrole et du gaz, le Premier ministre Narendra Modi leur a dit que l’accent était passé de la maximisation des revenus à la maximisation de la production. Cela devrait être bien accueilli. Les majors pétrolières nationales comme Cairn Oil and Gas ont déclaré que jusqu’à 70 % de leurs revenus générés vont sous forme de prélèvements à différents gouvernements, tandis que les coûts d’exploitation représentent 20 à 25 %, ce qui rend difficile pour elles d’investir dans des technologies à forte intensité de capital. . Les producteurs de pétrole nationaux doivent être incités à produire davantage afin de réduire la dépendance à l’égard des importations à moyen terme.

