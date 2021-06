Le pétrole offshore et ses alliés démocrates blanchissent le forage du Golfe

Lorsque le président Biden a pris ses fonctions en janvier, une idée particulière au sujet du pétrole et du gaz a commencé à faire le tour de la politique : que certaines parties de l’industrie sont plus respectueuses de l’environnement et peuvent en fait réduire les émissions, par rapport à d’autres parties de l’industrie qui sont pires pour le Terre.

“Si vous voulez réduire les émissions, l’arène offshore est meilleure”, a déclaré Scott Angelle, qui était le principal régulateur environnemental de l’énergie offshore sous l’administration Trump, à la publication commerciale Offshore fin janvier.

Des affirmations douteuses sur le climat pourraient être attendues d’un responsable de l’administration Trump qui a annulé les réglementations pétrolières et gazières, mais le même argument s’est également infiltré dans la politique démocrate.

« La production de pétrole et de gaz du golfe du Mexique produit nettement moins d’émissions de gaz à effet de serre que la production de pétrole et de gaz dans toute autre région du monde », a déclaré le gouverneur de Louisiane John Bel Edwards, un démocrate, devant la commission sénatoriale de l’énergie en mai.

Des documents montrent que ces affirmations proviennent d’un groupe de lobbying peu connu qui défend le pétrole offshore – et les experts ont déclaré à Vox qu’elles étaient au mieux douteuses. En se concentrant sur les émissions de la production de pétrole et de gaz, l’industrie ignore la part beaucoup plus importante de pollution qui provient de la combustion de combustibles fossiles. Il s’agit clairement d’une tentative d’écoblanchiment : une partie de l’industrie pétrolière soutient, de manière perverse, que davantage de combustibles fossiles peuvent aider à résoudre la crise climatique.

Pourtant, ces tactiques suggèrent également que les entreprises de combustibles fossiles prévoient une lutte pour la survie dans un marché du pétrole et du gaz en contraction – et une tactique de l’industrie émergente pointe du doigt pour prétendre qu’une source particulière de pétrole et de gaz n’est pas aussi sale que celle de la prochaine personne. .

“Ils se bousculent” pour prétendre que “leur pétrole est plus propre que quelqu’un d’autre”, a déclaré à Vox Lorne Stockman, analyste de recherche chez Oil Change International, un groupe de défense des droits à but non lucratif.

Ce qui est inquiétant, c’est que les tentatives de requalifier certains produits pétroliers et gaziers de durables ont gagné du terrain même parmi les éminents démocrates, et pourraient influencer une administration qui s’est engagée à réduire les émissions de moitié au cours de la décennie dans l’espoir d’empêcher un changement climatique catastrophique.

Des bateaux pulvérisent de l’eau sur une plate-forme pétrolière après son explosion au large des côtes de la Louisiane en septembre 2010. Treize membres d’équipage ont été secourus. Mario Tama, .

L’industrie offshore essaie de prétendre que son pétrole est moins mauvais pour le climat

L’industrie pétrolière offshore dans le golfe du Mexique aux États-Unis a des raisons d’être particulièrement inquiète en ce moment. Les plates-formes et plates-formes le long du plateau continental extérieur (OCS) produisaient du pétrole à un taux record juste avant le début de la pandémie de coronavirus, mais les blocages ont provoqué un effondrement mondial des prix du pétrole et un effondrement de la demande.

Le programme de Biden pourrait mettre davantage le secteur en danger. Le forage en mer nécessite des investissements coûteux qui peuvent prendre plus d’une décennie avant de se rentabiliser. Il repose donc davantage sur la continuité que, disons, l’activité en plein essor de la fracturation hydraulique à terre. Et tandis que le président Trump a mis 517 millions d’acres d’eaux fédérales forables mis aux enchères, l’administration Biden a tenté de suspendre les ventes de baux pendant que le ministère de l’Intérieur envisage de réformer le processus. (Ces efforts font leur chemin dans les tribunaux et ont récemment été confrontés à un obstacle lorsqu’un juge fédéral de Louisiane, nommé par Trump, s’est rangé du côté des procureurs généraux républicains et a essentiellement interrompu la pause de Biden.)

Quelques jours après que Biden a publié une série de décrets liés au climat fin janvier, un groupe de lobbying pétrolier, la Louisiana Mid-Continental Oil and Gas Association (LMOGA), a commencé à faire circuler des points de discussion dans une note intitulée « Valeurs climatiques en péril ». Il a fait valoir que si la production de pétrole du Golfe diminuait, les taxes et redevances utilisées pour la conservation de la nature diminueraient également. Il a également déclaré: “La réduction de la production dans le golfe du Mexique aux États-Unis augmente probablement les émissions de gaz à effet de serre”.

Ces documents ont été obtenus via une demande de documents publics par Documented, un groupe de surveillance qui enquête sur la corruption des entreprises. Le groupe a révélé que des groupes commerciaux de Louisiane et du Nouveau-Mexique sont entrés en action contre les décrets de Biden en écrivant des points de discussion pour les politiciens démocrates, a rapporté le HuffPost en avril.

« Le golfe du Mexique aux États-Unis produit du pétrole avec un taux de [greenhouse gas] l’intensité pour plusieurs raisons aggravantes », explique l’un des documents clés du lobby pétrolier offshore.

La première raison, selon le document de lobbying, est que le pétrole du Golfe contient « moins de polluants conventionnels ». Viennent ensuite les fuites de méthane, un puissant gaz à effet de serre que le groupe commercial décrit comme «sous contrôle extrêmement strict». Enfin, un système de pipeline régional « achemine le pétrole de la région directement aux raffineries voisines de la côte du Golfe, tandis que d’autres régions productrices du monde entier dépendent de camions ou de pétroliers moins efficaces pour acheminer le pétrole brut sur le marché ».

Ces affirmations ne résistent pas à l’examen, mais elles se répandent

Un mois plus tard, lors d’une présentation à la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm, le gouverneur de Louisiane Edwards a adopté tout ce langage comme si c’était le sien. Sous le titre « La production d’OCS est plus propre », les affirmations du groupe commercial ont été énumérées sans attribution dans une série de puces.

Une diapositive de la présentation d’Edwards au ministère de l’Énergie en février 2021.Documenté

Le sénateur Bill Cassidy (R-LA) a également insisté sur ces mêmes points, affirmant que le forage du Golfe pollue moins que les opérations gazières dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique. Dans une interview d’avril avec le podcast de l’industrie Capitol Crude, il a cité un “factoïde de l’administration Obama” pour affirmer que “le développement du pétrole et du gaz sur le plateau continental extérieur a le profil d’émissions le plus bas de ce type de champ dans le monde entier”.

Cassidy et le lobby pétrolier sont en effet se référant à un rapport du ministère de l’Intérieur datant de l’ère Obama en 2016. Il compare l’empreinte climatique du forage offshore à l’empreinte climatique du pétrole importé. Il conclut que si les États-Unis arrêtaient de forer dans le Golfe du jour au lendemain, la pollution climatique « augmenterait légèrement » car les sources étrangères de pétrole combleraient alors l’écart de la demande.

Mais les experts du climat insistent sur une transition loin du pétrole, et non sur un remplacement 1:1. Le même rapport plaide également en faveur d’une transition totale du pétrole. Il a également déclaré que les émissions de pétrole et de gaz offshore pourraient brûler à travers un alarmant 9% des gaz à effet de serre que les États-Unis devaient s’allouer pour éviter un changement climatique catastrophique.

L’industrie pétrolière a peu de preuves réelles que le forage dans le Golfe est plus propre que les alternatives. Bien que le pétrole offshore soit moins étudié que le pétrole onshore, un certain nombre d’études ont révélé que des polluants plus élevés que prévu, en particulier le puissant gaz à effet de serre méthane, s’échappaient de ces sites, à la fois dans les eaux américaines et dans d’autres parties du monde. Erik Kort, un climatologue de l’Université du Michigan dont les recherches sont soutenues en partie par des groupes climatiques, a déclaré que les fuites globales de méthane sont probablement sous-estimées car il n’y a pas de données ou de surveillance fiables pour les régions offshore.

Le Government Accountability Office a fait une remarque similaire dans un récent rapport, trouvant de sérieux problèmes de détection et de gestion de la pollution dans le golfe du Mexique. Il a déclaré que le ministère de l’Intérieur “ne procède généralement ni n’exige d’inspections sous-marines des pipelines actifs”, s’appuyant plutôt sur des observations de surface moins fiables. Et une étude de Princeton sur huit plates-formes en mer du Nord a estimé qu’il y avait plus de fuites de méthane des sites que les estimations précédentes. Si cette tendance devait se confirmer pour les plates-formes à travers le Royaume-Uni, les chercheurs ont déclaré que cela ajouterait l’équivalent approximatif des émissions de 330 000 voitures.

Le point le plus important de Kort, cependant, est que c’est une erreur de se concentrer uniquement sur les émissions de la production de pétrole et de gaz. Nous ne pouvons ignorer l’impact climatique de la combustion réelle de pétrole et de gaz. “Tous les combustibles fossiles contribuent, en fin de compte, aux gaz à effet de serre qui réchauffent la planète”, a-t-il déclaré.

La plupart des émissions de pétrole et de gaz — environ 90 % — proviennent de la combustion et non de la production, selon les recherches de Richard Heede du Climate Accountability Institute. Ainsi, lorsque les lobbyistes prétendent que le forage du Golfe est plus propre, ils se concentrent sur une étroite tranche d’émissions de pétrole et de gaz – les 10 % environ qui proviennent de l’extraction, du raffinage et de la livraison de carburants.

Les nouvelles astuces de l’industrie offshore s’inscrivent « dans la longue histoire de l’industrie pétrolière consistant à nier la science, l’impact et les solutions au changement climatique », a déclaré à Vox Jesse Coleman, chercheur principal chez Documented.

Tout le greenwashing et le pointage du doigt, a déclaré Stockman, cachent ce qui est «absolument clair de la science du climat : que nous avons besoin de moins de pétrole et de gaz, pas plus».

L’écoblanchiment est devenu fou alors que l’industrie pétrolière et gazière se bat pour sa pertinence

Les groupes pétroliers offshore ne sont pas les seuls à s’intéresser de nouveau à ce type de greenwashing. De nombreuses sociétés pétrolières et gazières s’intéressent de plus en plus à leur impact sur le climat en affirmant qu’elles sont moins mauvaises que leurs concurrents et qu’elles pourraient aider à remplacer les carburants les plus polluants.

L’une de ces sociétés est Pioneer Resources, la plus grande entreprise opérant dans le bassin permien, qui a écrit dans son rapport de développement durable 2020 sur « le pétrole et le gaz extraits de manière responsable ». Il ne faisait référence qu’à ses rejets de méthane sur les sites de production.

“Actuellement, les marchés émergents du pétrole et du gaz extraits de manière responsable se développent aux États-Unis et en Europe”, indique le rapport de la société. “Ces marchés peuvent offrir des prix supérieurs pour le gaz naturel et le pétrole avec des performances vérifiables en matière de durabilité.”

D’autres entreprises ont cherché à renommer ou à vanter leurs investissements dans le captage et le stockage du carbone. En janvier, la PDG d’Occidental Petroleum Corporation, Vicki Hollub, a décrit la société comme une “société de gestion du carbone”, affirmant que ses investissements dans la capture du carbone fourniraient au monde “un pétrole net à zéro carbone”. Denbury Inc. prétend également être un « leader de l’industrie dans la réduction des émissions de CO2 » avec quelque chose appelé « pétrole bleu » – un autre nom pour la capture du carbone.

Ensuite, il y a le terminal de gaz naturel liquéfié en construction dans la vallée du Rio Grande au Texas, que la société énergétique NextDecade a qualifié de «projet de GNL le plus vert au monde». À l’extérieur des États-Unis, le plus ancien groupe commercial de pétrole et de gaz du Canada, qui représente les intérêts des sables bitumineux qui ont une réputation particulièrement mauvaise pour leur intensité en carbone, a supprimé le mot « pétrole » de son image de marque.

Il faut s’attendre à une certaine concurrence ordinaire au sein de l’industrie pétrolière. “Les producteurs américains se sont toujours enveloppés dans le drapeau et ont dit qu’il valait mieux produire notre propre pétrole que de l’obtenir auprès des producteurs du Moyen-Orient”, a déclaré Stockman d’Oil Change International. Ce qui est moins familier, c’est de voir cela sur le front climatique, à un moment où l’industrie est confrontée à une pression sans précédent de la salle d’audience à la salle de conférence. “Cela commence vraiment à se produire l’année dernière”, a déclaré Stockman.

Le gouverneur de Louisiane Edwards a lui-même souligné que son État est en première ligne du changement climatique. Le golfe du Mexique est déjà confronté à l’érosion côtière, aux ouragans et à l’air pollué. C’est ce qui rend si étrange qu’il répète les récits de l’industrie pétrolière.

“Le consommateur est ce qui augmente ou diminue la demande, et le marché remplira naturellement toute offre nécessaire”, a noté Edwards dans sa présentation au ministère de l’Énergie de l’administration Biden. C’est certainement ce que l’industrie pétrolière veut que les gens pensent – ​​que les entreprises de combustibles fossiles ne sont que des spectateurs innocents qui essaient de répondre aux besoins des consommateurs – mais la science est claire. La demande et l’offre de nouveau pétrole et gaz doivent se contracter rapidement. Ce que nous voyons maintenant, c’est la lutte pour une partie de ce marché en déclin.