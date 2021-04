Le pétrole rebondit sur des données économiques solides

Un vérin de pompe TORC Oil & Gas est vu près de Granum, Alberta, Canada

Les prix du pétrole ont augmenté mardi, soutenus par de solides données économiques de la Chine et des États-Unis, récupérant une partie des pertes de la session précédente en raison de la hausse de l’offre de l’OPEP + et des infections en Inde et dans certaines parties de l’Europe.

Le Brent a augmenté de 90 cents, ou 1,5%, à 63,05 $ le baril à 8 h 40 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 98 cents, ou 1,7%, pour s’établir à 59,63 $.

Les deux contrats ont chuté autour de 3 $ lundi.

Les décès liés au coronavirus dans le monde ont dépassé les 3 millions mardi, selon un décompte de ., alors que la dernière résurgence mondiale des infections au COVID-19 met au défi les efforts de vaccination à travers le monde.

«La situation actuelle est fragile, donc revenir sur les récents sommets (des prix du pétrole)… n’est pas imminent», a déclaré l’analyste de PVM Tamas Varga.

«Tant qu’il n’y aura pas de signes palpables de baisse des taux d’infection, le marché pétrolier restera probablement violent et mouvementé», a-t-il ajouté.

Le sentiment du marché a été soutenu, les données de mars montrant que l’activité des services aux États-Unis a atteint un niveau record. Le secteur des services chinois a également pris de l’ampleur avec la plus forte augmentation des ventes en trois mois

En outre, l’Angleterre devrait assouplir davantage les restrictions le 12 avril, avec l’ouverture d’entreprises comprenant tous les magasins, gymnases, salons de coiffure et zones d’accueil en plein air.

La Nouvelle-Zélande autorisera les visites sans quarantaine des Australiens à partir du 19 avril, créant une «bulle de voyage» pour les pays voisins.

Cependant, de nouvelles restrictions dans la majeure partie de l’Europe et l’augmentation des infections en Inde ont pesé sur les prix.

«Cela suscitera probablement des inquiétudes quant à la demande, étant donné que pour le moment, une grande partie des perspectives constructives du marché pétrolier repose sur l’hypothèse que nous assistons à une forte reprise de la demande au cours du second semestre de cette année», explique Warren Patterson, analyste chez ING m’a dit.

Ces facteurs ont contribué à compenser les inquiétudes suscitées par l’accord la semaine dernière par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, connus sous le nom d’OPEP +, pour ramener 350000 barils par jour (bpj) d’approvisionnement en mai, 350000 bpj supplémentaires en juin et un 400 000 b / j environ en juillet.

L’attention du marché se porte désormais sur des pourparlers indirects entre les États-Unis et l’Iran à Vienne pour relancer l’accord nucléaire de 2015 entre Téhéran et les puissances mondiales, ce qui pourrait conduire Washington à lever les sanctions sur le secteur énergétique iranien.

Goldman Sachs a déclaré que toute reprise potentielle des exportations de pétrole iranien ne serait pas un choc pour le marché et qu’une reprise complète ne se produirait pas avant l’été 2022.

Pendant ce temps, l’escalade des tensions entre l’Arabie saoudite et l’Inde s’est poursuivie. Les raffineurs de l’État indien prévoient d’acheter 36% de pétrole en moins à l’Arabie saoudite en mai que la normale, selon trois sources.