Le PFRDA propose de rendre l’eNPS obligatoire pour les employés du gouvernement d’ici le 1er avril 2022 – Détails

eNPS est la plate-forme en ligne sur laquelle un abonné peut s’inscrire et contribuer en ligne sous NPS.

L’ouverture d’un compte du système national de retraite (NPS) pour les employés du gouvernement central et les employés du gouvernement des États, y compris les employés des organismes autonomes, pourrait bientôt être obligatoire via «eNPS-Government» – une ouverture de compte sans papier du NPS. La PFRDA propose de rendre l’eNPS obligatoire pour les employés du gouvernement d’ici le 1er avril 2022. Les agences centrales de tenue des dossiers (ARC) déploieraient sous peu la fonctionnalité « e NPS pour le gouvernement ».

Le PFRDA a sollicité les commentaires des bureaux nodaux du gouvernement sur la nouvelle initiative numérique consistant à offrir aux employés du secteur public la possibilité de s’inscrire dans le cadre du NPS via « eNPS-Government ».

La plate-forme numérique proposée permettra également au transfert intersectoriel (ISS) des abonnés existants d’autres secteurs de transférer de manière transparente leur compte NPS dans le secteur gouvernemental.

Modes d’enregistrement NPS

Les employés du secteur public (gouvernement central/de l’État, y compris les organismes autonomes) auraient la possibilité de s’inscrire numériquement sous le secteur public respectif selon les modes suivants :

1. Via Aadhaar Online/Offline e-KYC – Sous cette option, l’abonné aura la possibilité de s’inscrire à l’aide du KYC basé sur Aadhaar.

2. Via le numéro de compte permanent (PAN) – Sous cette option, l’abonné est tenu de fournir un PAN valide et de télécharger les documents KYC pertinents.

Qu’est-ce que l’eNPS

À l'heure actuelle, sous eNPS, la fonction d'inscription en ligne est disponible pour tous les citoyens indiens du secteur et les abonnés du secteur des entreprises. Attendu que la contribution en ligne et la fonction d'activation de compte de niveau II sont disponibles pour tous les abonnés enregistrés, y compris les abonnés du secteur gouvernemental ayant un PRAN actif sous NPS.

Sous e NPS, les employés du gouvernement (qui sont couverts par NPS) auront la possibilité de s’inscrire en ligne dans NPS et de générer un numéro de compte de retraite permanent (PRAN) via eNPS. Le processus d’enregistrement via eNPS sera un processus sans papier dans lequel l’abonné soumettra la demande d’enregistrement par signature numérique.

