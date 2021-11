Le PGA Tour dote encore plus de millions de dollars le circuit 2022

Les Tournée de la PGA augmentera les cagnottes lors de cinq de ses plus grands événements, avec deux éliminatoires de la FedEx Cup offrant désormais 15 millions de dollars sur un calendrier qui rapproche les prix de la barre des 500 millions de dollars cette année.

Les augmentations, qui comprennent 12 millions de dollars dans les trois tournois sur invitation, ont été approuvées lors d’une réunion du conseil d’administration qui s’est tenue il y a deux semaines à Houston et ont expliqué dans une note que le commissaire du PGA Tour, Jay monahan, a envoyé les joueurs lundi.

« Nous sommes positionnés pour croître plus rapidement au cours des dix prochaines années que nous ne l’avons fait à aucun moment de notre existence », a déclaré Monahan dans la note. Monahan ajoute que les prévisions pour la tournée sont que 55% des bénéfices seront reversés aux joueurs sous forme de prix, de programmes de bonus et d’autres avantages.

Les 838 millions de dollars alloués aux joueurs comprennent 32 millions de dollars provenant du fonds de réserve. L’argent des prix pour les événements officiels est de 360,1 millions de dollars. Cela n’inclut pas la FedEx Cup de 75 millions de dollars, ni les tournois du Grand Chelem, qui sont désormais à la traîne des événements réguliers du PGA Tour.

Les « majors » n’annoncent généralement leurs récompenses qu’à l’approche de la date de l’événement. Il y a un an, le tournoi le plus riche était l’US Open, avec 12,5 millions de dollars. La bourse du championnat PGA était de 12 millions de dollars et le Masters et le British Open se partageaient 11,5 millions de dollars.

Attentif au Tour du Monde

Il convient de noter que ces chiffres sont arrivés plus tôt que d’habitude, en partie à cause de l’annonce plus tôt ce mois-ci qu’un groupe dirigé par le « requin blanc » Greg Normand et financé par le fonds souverain d’Arabie saoudite prévoit d’injecter 200 millions de dollars dans l’Asian Tour comme une étape vers la création d’un tour du monde qui promet des sacs de millionnaires en prix et une sortie « fixe ».

Monahan n’a pas mentionné les circuits de compétition dans sa note. La tournée a déjà publié le calendrier 2021-22 qui montre que la plupart des tournois augmentent le prix en argent de près d’un million de dollars. Les mises à jour approuvées par le conseil d’administration incluent les événements d’après-saison (FedEx St. Jude Championship et BMW Championship, qui passent de 11,5 millions de dollars à 15 millions de dollars de prix, ce qui signifie que le gagnant gagnerait 2,7 millions de dollars. ). Cela représente une augmentation du marché boursier de 9,5 millions de dollars par rapport à il y a un an.

De plus, les prix en argent du Genesis Invitational au Riviera CC de Los Angeles, de l’Arnold Palmer Invitational à Bay Hill à Orlando et du Memorial à Muirfield Village à Dublin, Ohio, passent à 12 millions de dollars, contre 10 millions de dollars. millions de dollars plus tôt et 9,3 millions de dollars il y a un an.

Les Championnats du monde de golf-Dell Match Play auront également une bourse de 12 millions de dollars. La bourse moyenne du PGA Tour, sans compter les quatre événements non américains, est d’environ 9 millions de dollars. En plus du prix en argent, le sac obligataire FedEx Cup passe de 60 millions de dollars à 75 millions de dollars, et le gagnant remportera 18 millions de dollars.

La tournée a déclaré que 685 millions de dollars sur les 838 millions de dollars alloués aux joueurs seraient des compensations aux joueurs, telles que des prix et des bonus. Le reste va aux régimes de retraite et aux avantages sociaux. Les augmentations proviennent en grande partie de l’accord sur les droits médias d’environ 7 milliards de dollars (réseau et numérique) sur neuf ans qui entrera en vigueur en 2022.