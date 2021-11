Le PGA Tour interdit les livres verts et fait appel à la bonne foi du joueur

Dans un communiqué adressé à ses membres (les joueurs), le Tournée de la PGA Golf Course (US Circuit) annonce qu’à compter du 1er janvier 2022, seuls les cahiers de mesure des greens officiellement approuvés par le comité pourront être utilisés. Ces livres seront très similaires à ceux qui sont déjà utilisés dans le circuit à l’exception du fait que les informations sur les greens seront beaucoup plus limitées.

Seules des informations générales sur les ondulations et toutes autres caractéristiques seront données. En d’autres termes, rien de tel que les livres de greens très détaillés d’aujourd’hui qui utilisent des écrans laser pour indiquer avec précision les putt drops sur chaque zone spécifique du green.

La nouvelle règle interdit l’utilisation de livres non approuvés par le comité, ce qui inclut tous ceux qui ont été utilisés au cours de ces années, mais les annotations de la main du golfeur seront autorisées dans le nouveau livre.

« Ces indications doivent être le résultat de l’expérience ou de toute observation antérieure du joueur. Cela inclut, par exemple, les observations tirées d’une émission télévisée. De même, il est permis de transférer d’anciennes notes manuscrites sur le livre approuvé tant qu’elles sont conformes aux les nouvelles restrictions. Les appareils, les niveaux ou toute autre technologie ne peuvent pas être utilisés pour collecter des informations qui seront enregistrées sous forme de notes, et les informations provenant d’une autre source ne peuvent pas être copiées dans le livre approuvé « , explique la note. Allez, faites confiance à l’honnêteté, à la bonne foi et au fair-play des joueurs.