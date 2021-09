Le PGA Tour ne sait évidemment pas quoi faire avec Bryson DeChambeau

in

Bryson DeChambeau est devenu l’histoire du golf ces jours-ci et cela n’a rien à voir avec son jeu (qui a été plutôt bon) mais plutôt avec la façon dont les fans le traitent depuis que son boeuf avec Brooks Koepka a déraillé il y a quelques mois.

Les choses se sont encore aggravées lors du tournoi de la semaine dernière lorsque DeChambeau aurait eu un moment houleux avec un fan quelques instants après avoir perdu en séries éliminatoires contre Patrick Cantlay. Le fan a crié “Bon travail Brooksie!” Bryson a crié le mot F au fan et les flics sont ensuite intervenus et ont géré la situation.

Ce fut une fin désordonnée à ce qui fut une autre semaine désordonnée pour DeChambeau qui entend des fans lui crier « Brooksie » depuis des mois maintenant. Tout ce bœuf (vous ne pouvez pas appeler cela une rivalité car ils n’ont pas vraiment eu de confrontations significatives dans les tournois) a déraillé après que Koepka ait récompensé les fans avec de la bière gratuite pour avoir été expulsé du Mémorial pour avoir crié “Brooksie” à Bryson . Cela a ouvert les vannes et a permis à tous les fans qui aiment crier des choses stupides lors des tournois de golf de concentrer toute leur énergie stupide sur DeChambeau.

Eh bien, les choses vont s’arrêter maintenant parce que le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, est sorti hier et a déclaré que tout fan qui crie “Brooksie” à Bryson pourrait être exclu des tournois.

Cela devrait arranger les choses !

Je plaisante, bien sûr. Cette menace, c’est comme jeter un verre d’eau sur un immeuble en feu, puis chercher des poignées de main pour un travail bien fait. Au contraire, on a l’impression qu’ils ont jeté plus de feu sur le feu.

Notre ami Eamon Lynch à Golfweek a eu une vision brillante de cela que vous devriez aller lire, car il dit à juste titre que Monahan et le Tour ne devraient pas garder DeChambeau.

Soit dit en passant, la menace de Monahan a été instantanément moquée par de nombreux joueurs, dont Ian Poulter, Lee Westwood et James Hahn.

Comment allez-vous surveiller des milliers de spectateurs, dont beaucoup sont bourrés de bières hors de prix vendues sur le terrain, et trouver ceux qui crient le nom d’un autre joueur à DeChambeau ? Et pensez-vous que les fans vont se soucier d’être expulsés d’un tournoi pour cela ?

Il y a une solution très simple à tout cela, je pense, même si c’est une solution qui prendrait un certain temps – tout le monde l’ignore complètement. Bryson ne lâche pas de bombes F sur les fans, le Tour n’en parle pas et Koepka, qui peut être tout aussi difficile à trouver que DeChambeau, continue de se taire à ce sujet.

Vous devez penser qu’avec le temps, les fans passeraient à autre chose et oublieraient de crier “Brooksie” après avoir vu que cela n’avait plus d’impact sur rien ni sur personne.

Là encore, ils crient toujours Baba Booey après les coups de départ, alors peut-être que je suis beaucoup trop optimiste ici.

Mais je pense toujours que ce que Monahan a dit hier ne va pas du tout aider les choses et montre seulement à quel point le Tour n’a aucune idée de la façon de gérer des situations comme celle-ci.

Que se passera-t-il si Koepka et DeChambeau s’associent ce week-end au Tour Championship ? Seuls 30 joueurs sont sur le terrain, ce qui signifie que les chances que cela se produise sont bien meilleures qu’un terrain de taille normale de plus de 150 joueurs. Les fans vont crier « Brooksie », mais vont-ils crier ça à Koepka ou à DeChambeau ? Et seront-ils virés pour avoir crié ça ?

Ouais, ça pourrait devenir compliqué à Atlanta ce week-end.

Bonne chance avec tout ça, PGA Tour.

Coups rapides: Shohei Ohtani vole à la maison… Le coup sauvage de Bill Belichick avant de libérer Cam Newton… La sélection sauvage de QB de Caroline du Sud… Et plus encore.

– Shohei Ohtani, le joueur le plus cool du baseball, a volé chez lui hier soir et c’était assez génial.

– Bill Belichick a déclaré hier matin que Cam Newton se dirigeait dans la bonne direction. Puis un peu plus tard, il l’a coupé de l’équipe.

– La Caroline du Sud va commencer une assistante diplômée au QB cette semaine contre Eastern Illinoi. Pour de vrai.

– Notre nouveau site de paris, BetFTW, est en ligne et vous devriez aller le consulter.

