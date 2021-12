Le phénix de Dumbledore arrive sur l’affiche officielle de Fantastic Beasts 3 – The Chihuahua News – Entre les lignes

Le troisième volet de la saga Les animaux fantastiques et où les trouver, intitulé Les secrets de Dumbledore, sortira en salles le 15 avril 2022. Pendant ce temps, pour raccourcir l’attente, après le lancement de la première bande-annonce, la première affiche officielle débarque maintenant de le film réalisé par David Yates qui met en vedette l’une des créatures les plus emblématiques de la franchise magique : Dumbledore’s Phoenix.

Postée sur Twitter via le compte officiel du film, l’affiche s’intitule « La magie revient » et elle montre l’oiseau légendaire survolant Poudlard avec ses ailes de feu, l’école des sorciers et future maison d’Harry Potter.

Bien que l’image ne révèle pas grand-chose, tout indique que Fumseck, étant un phénix, rencontrerait pour la première fois le mentor d’Harry Potter et que l’école de sorciers dans laquelle, ils s’engagent sur la voie de la magie, jouera un rôle vital dans le cours des événements dans la guerre contre Grindewald.

Comme les fans de la saga s’en souviendront, Johnny Deep était celui qui a joué Grindewald dans la dernière ligne droite du premier film, reprenant son rôle dans la suite. Cependant, après le différend juridique avec son ex-femme, également l’actrice Amber Heard, Warner Bros l’a retiré du tournage et a été actuellement remplacé par Mads Mikkelsen, qui incarnera le méchant dans le troisième volet.

Après qu’il a été révélé dans le deuxième film de la saga que Credence est un membre à part entière de la famille d’Albus Dumbledore, les fans ont théorisé l’intrigue du film, soulignant que, dans une large mesure, il se concentrera sur l’histoire complexe du Dumbledore. .

Pour découvrir comment toutes les pièces de l’histoire s’emboîteront et le rôle que Newt Scamander y jouera, les fans de Harry Potter devront attendre sa première en 2022. Les Animaux fantastiques et où les trouver : Les secrets de Dumbledore, stars dans en plus d’Eddie Redmaine en tant que célèbre magizoologiste, de Jude Law en tant qu’Albus Dumbledore ; Ezra Miller dans le rôle de Credence Barebone ; Katherine Waterston dans le rôle de Tina Golstein ; et Callum Turner dans le rôle de Theseus Scamander, entre autres.

Source : Cependant