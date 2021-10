Le phénomène Adeyemi a également atteint l’Europe

10/03/2021 à 13h00 CEST

L’attaquant du RB Salzbourg Karim Adeyemi est l’un des grands noms du début de la saison 2021/22 : il compte 10 buts toutes compétitions confondues, plus deux passes décisives, et est l’un des plus grands jeunes talents du football teutonique.. Son doublé face à Lille est sa grande lettre d’introduction dans la plus haute compétition continentale de clubs.

L’allemand qui a réussi à devenir le plus jeune buteur international depuis Mario Götze dans le Maanchaft, termine une excellente saison dans le football autrichien et est l’un des plus grands atouts de Salzbourg : son coût de marché actuel s’élève à 20 millions d’euros et ses performances ne passent pas inaperçues dans les bureaux des grands clubs européens.

19 – Agé de 19 ans et 254 jours, Karim Adeyemi est le plus jeune joueur allemand à inscrire un doublé en Ligue des champions, reprenant le record de Thomas Müller (20 ans 2 jours). Diamant. #SALLOSC #UCL pic.twitter.com/Z56pRIYpTP – OptaFranz (@OptaFranz) 29 septembre 2021

Avec deux buts contre le LOSC Lille lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions, l’attaquant est déjà le plus jeune joueur allemand à réaliser un doublé dans cette compétition à seulement 19 ans et 254 jours, dépassant Thomas Müller, qui l’a réalisé à 20 ans et 2 jours. L’avenir du joueur est pour le moins prometteur : est un must pour Matthias Jaissle à Salzbourg et compte déjà pour Flick en Allemagne.

Salzbourg, un rival difficile à craquer pour Séville

Les Autrichiens ont battu les champions de France en titre lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions et Ils sont seuls en tête du classement avec quatre points, deux de plus que Séville et Wolfsburg, qui occupent respectivement les deuxième et troisième places..

L’équipe d’usine Red Bull est courageuse, offensive et extrêmement compétitive, comme cela a également été vu à Sánchez Pizjuán: ils ont mis Séville dans les cordes et ont pris un point malgré avoir raté jusqu’à deux pénalités maximales au cours du match.