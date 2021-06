Le ‘phénomène Blade Runner’ est analysé dans un documentaire indispensable | Divertissement

The Art Channel analyse le phénomène Blade Runner dans un documentaire indispensable qui raconte les répercussions de l’œuvre de Ridley Scott qui a révolutionné la science-fiction.

À ce jour, personne ne contestera que Blade Runner est l’un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps, mais bien sûr, nous ne devons pas perdre de vue le fait que son statut de classique ne l’a pas atteint, encore moins instantanément, et cette Ridley Scott Il a eu un vrai combat pour faire aboutir son entreprise.

Ce film noir à l’esthétique cyberpunk est une adaptation libre du court roman de Philippe K. Dick “Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?” et il n’a pas été très bien reçu lors de sa première en 1982. Seul le temps qui passe et son arrivée sur le marché intérieur ont permis d’apprécier l’effort conjoint qui a permis de réussir.

Denis Villeneuve Il ose aussi une suite : Blade Runner 2049 dans laquelle il continue de s’enquérir de « l’humanité » et de la création d’une vie artificielle capable d’atteindre un degré de similitude si grand avec le naturel qu’il en est indiscernable. Bien sûr, il y a eu trois courts métrages qui sont sortis avant ce nouveau film : 2036 : Nexus Dawn, 2048 : Nowhere to Run et 2022 : Black Out. Les deux premiers réalisés par Luke Scott et le troisième, plus long, par Shinichiro Watanabe. Avec eux le chanoine de Coureur de lame.

Maintenant le documentaire allemand 2020 réalisé par Boris Hars-Tschachotin produit pour Art Channel que nous vous proposons gratuitement, ci-dessous, il se penche sur ce que le film signifiait à un niveau fictif (plagié à d’innombrables reprises et servant également de référence dans le genre) et aussi dans quelle mesure il était visionnaire à le temps d’esquisser le futur dans lequel nous sommes plongés.

Pour cela, il dispose d’archives et de déclarations abondantes des créateurs et acteurs eux-mêmes, qui soulignent comment la surpopulation des villes, le changement climatique ou la technologie omniprésente sont devenus des réalités qui nous sont quotidiennes et qui ont déjà été montrées dans cette enquête. l’avenir qui signifiait Coureur de lame.

Les voitures volantes ne sont pas encore arrivées, mais gardez un œil sur le ciel, car les drones sans pilote fonctionnent déjà et sont peut-être plus proches qu’on ne le pense. C’est effrayant de voir la frontière entre science-fiction et réalité s’estomper !

