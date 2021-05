Le phénomène du Bayern Munich, Jamal Musiala, explique comment le football était sa langue en tant que garçon

Le phénomène du Bayern Munich, Jamal Musiala, a pris la décision difficile de jouer pour l’Allemagne au lieu de l’Angleterre et cela a payé car le joueur de 18 ans a été récompensé par une place sur la liste de Die Mannschaft pour les Championnats d’Europe cet été.

«Ce n’était pas une décision facile pour moi», a déclaré Musiala à Goal. «J’ai un cœur pour l’Allemagne et un cœur pour l’Angleterre. Les deux cœurs continueront de battre. En fin de compte, je viens d’écouter mon sentiment que c’était la bonne décision de jouer pour l’Allemagne, la terre dans laquelle je suis né.

Musiala a admis que son admiration pour l’Angleterre lui permettrait de «toujours rester une patrie».

Jamal Musiala a trouvé du réconfort dans le football lorsqu’il était jeune. Photo par Alexander Hassenstein / .

Le voyage de Musiala jusqu’à ce point a commencé quand il était jeune quand il ne pouvait pas parler anglais, mais a quand même trouvé la langue commune du football comme sa grâce salvatrice.

«J’avais à peine sept ans, lorsque je suis arrivé au Royaume-Uni et que je ne comprenais guère un mot. Mais la langue du football et la gentillesse des Britanniques m’ont aidé dans mon intégration. Même si j’étais différent, un petit garçon, d’origine mixte et ne pouvait pas parler la langue. Ils m’ont toujours donné le sentiment d’être le bienvenu. Dans le football, c’est le moment, la passion et bien sûr le plaisir qui unit les gens. C’est la magie du football. Tout cela a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui.