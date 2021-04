Le phénomène Jordan qui veut copier Florentino

La Super ligue a explosé dans les airs en seulement deux jours, mais l’idée reste parmi les grands clubs et, à en juger par le nouveau format proposé de Des champions Ligue, entre UEFA: augmenter les audiences mondiales. Pour ce faire, ils parient sur un plus grand nombre de matchs avec un grand nom, à la recherche de la mondialisation du football qui a réalisé Jordan aile NBA dans les années 90. C’est ce à quoi il se réfère Bryant Myers sur votre sujet Discret.

Je suis comme Jordan pour l’époque des années quatre-vingt-dix: dans le monde

Bryant Myers

Dans un thème de pur trip d’ego, Myers n’arrête pas de lancer des fleurs et dans l’une des lignes il mentionne que sa musique résonne partout dans le monde comme Michael Jordan dans les années 90. Apporter le basket-ball américain aux télévisions de L’Europe  C’est l’un des facteurs clés qui a permis à la NBA d’avoir de plus en plus d’argent et de créer l’une des meilleures compétitions au monde. C’est à tel point que les trois premiers favoris du MVP cette saison, Jokic, Embiid Oui AntetokounmpoCe sont des étrangers, ce qui est pratiquement impensable au siècle dernier.

Dans les deux interviews qu’il a accordées Florentin Cette semaine, il a beaucoup insisté sur le fait que la clé était d’amener les jeunes à regarder le football, de programmer des rencontres attrayantes pour le téléspectateur neutre et que, grâce à tout cela, les droits de télévision augmentaient. Une volonté de mondialiser le football vers lequel des mesures étaient déjà prises (programme amical pour les pays de l’Est, pré-saison en États Unis ou alors Super Coupes dans le désert) et que les fans rejettent à l’unanimité. Le phénomène jordanien a montré qu’il n’est pas nécessaire de renoncer à l’essence du sport pour attirer l’attention du monde entier.

