Chris et Andy parlent du phénomène du bouche-à-oreille Squid Game et de la façon dont il montre que Netflix a toujours le pouvoir de lancer des émissions (4:00). Ensuite, ils parlent du monde de la science-fiction lourd en cours de création dans Foundation (20:48) et des bandes-annonces de Sandman et Licorice Pizza (33:06) avant de parler avec le créateur de Reservation Dogs, Sterlin Harjo (46:11).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Invité : Sterlin Harjo

Producteur : Kaya McMullen

