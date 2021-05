le Phoenix de Serie A

19/05/2021

Il ne devrait pas être facile de disparaître à cause de problèmes financiers, de se refondre, de devoir repartir de zéro avec un nouveau nom, le changer l’année suivante et atteindre la Série A. L’histoire même du Phénix, qui renaît de ses cendres pour redevenir ce qu’il était.

Tout cela est arrivé à La Salernitana en seulement dix ans, depuis que Claudio Lotito, également président de la Lazio, a pris les rênes du club. Du Salerno Calcio de 2010 qui était actif en Serie D, catégorie non professionnelle, à l’Unione Sportiva Salernitana 1919 de 2021 qui a obtenu une promotion en Serie A après une saison capitale, passant par-dessus la très médiatique Monza de Berlusconi, Balotelli, Boateng et compagnie.

Une formidable histoire d’un petit club qui autrefois ne l’était pas. Dans les années 90, La Salernitana était un joueur régulier dans la plus haute catégorie du football italien, étant, parmi les plus petits clubs, l’une des équipes avec le plus grand nombre d’adeptes.

Et cela ne cesse de les émouvoir. Il suffit de regarder comment les fans de «granata» ont célébré leur promotion en Serie A. C’est ce que la Campanie a. A Naples, ils savent aussi ce que c’est d’en avoir passionné de ‘tifosi’. Maintenant, la région aura à nouveau le grand derby.

Le pari de Lotito

Il existe de nombreuses clés pour comprendre la raison d’une promotion aussi improbable que celle de La Salernitana, mais, sans aucun doute, Claudio Lotito porte une part importante du blâme.

Le patron a pris un club détruit et l’a rendu à l’élite, pariant sur une équipe qui a su allier jeunesse et expérience et a bénéficié de transferts de jeunes joueurs intéressants de sa Lazio tels que Casasola, Cicerelli et Gondo. Mais même les promotions ont leurs inconvénients. Lotito devra désormais vendre le club car il ne peut pas avoir deux propriétés dans la catégorie la plus élevée du football italien, bien que tout indique qu’il le fera à une personne de son environnement proche.

Nous parlions de quelques-unes des clés pour comprendre le bon travail de La Salernitana. Et en majuscules doit être le nom de Castori, le technicien «des promotions impossibles»;, comme il a été baptisé en Italie. Il l’a déjà réalisé avec le très modeste Carpi et l’a refait avec le club de Salerne, qui a affronté la saison avec des ambitions plutôt discrètes.

Dans son engagement pour une formule purement italienne, avec un 3-5-2 compact, Castori a réussi à tirer le meilleur parti d’une équipe où des noms tels que Tutino, Anderson, Bodgan et Casasola ont brillé. Ils ont fait partie de la colonne vertébrale qui a renvoyé Salernitana à l’Olympe du football italien.