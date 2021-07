Le phoque moine le plus emblématique de Méditerranée est tué au harpon

27/07/2021 à 09h00 CEST

Il s’appellait “Kostis& rdquor; et c’était le phoque moine le plus emblématique de la Méditerranée. Les habitants de l’île grecque de Alonnisos Ils l’avaient adopté comme mascotte officielle, après avoir été secouru mourant en 2018. L’animal a été tué le 24 par un coup de harpon tiré par un pêcheur amateur qui n’a pas encore été identifié. Un ordre de recherche et de capture a été émis, car l’espèce est protégée par la loi grecque.

La mort de « Kostis & rdquor; a généré une vague d’indignation à travers la Grèce, notamment parmi la population d’Alónnisos et les associations de défense de l’environnement, qui demandent d’arrêter et de traduire en justice l’auteur de l’attentat meurtrier.

« Malheureusement, une fois de plus, il est prouvé que le mal et la bêtise humains n’ont pas de limites ! Le jeune phoque moine ‘Kostis’, devenu ces derniers mois la mascotte d’Alónnisos, a été intentionnellement tué’, a déploré l’ONG grecque MOm.

Le phoque moine “innocent” était “exécuté à bout portant avec un harpon de gros calibre& rdquor ;. “L’événement a été reçu avec beaucoup de regret et d’indignation, non seulement par les habitants de MOm, mais par tous les habitants et visiteurs d’Alónnisos qui ont eu la chance d’admirer ‘Kostis’ de près & rdquor;, a ajouté l’ONG.

“La personne qui l’a fait, évidemment, n’a pas le moindre courage pour se manifester et assumer la responsabilité de son action & rdquor;, a souligné Maman, qu’avant cela”acte immoral et criminel& rdquor; a demandé aux autorités de prendre “des mesures immédiates pour trouver et traduire en justice le coupable & rdquor;.

Sauvé à l’âge de deux mois après un ouragan

« Tout citoyen qui sait quoi que ce soit sur cet événement détestable doit en informer immédiatement les autorités portuaires. MOm procédera à la présentation d'un poursuite contre tous les responsables& rdquor;, a annoncé l'ONG.

La publication de l’organisation de conservation grecque a déjà été partagée plus de 2 300 fois et compte plus de 600 commentaires de rejet.

« Kostis & rdquor; Elle avait été retrouvée en 2018 par certains habitants de l’île de Folegandros, dans les Cyclades, dans un état très affaibli après le passage de l’ouragan « Zorbas & rdquor ;, qui l’a séparée de sa mère.

Seul Il avait deux mois et pesait 13 kilogrammes. Il tire son nom du pêcheur qui l’a sauvé. Il a été guéri par MOM et est retourné à la mer.

Après la libération, le sceau populaire n’a pas quitté Alónnisos. L’île fait partie d’un parc marin national depuis 1992. C’était le premier du pays hellénique. À 2 260 kilomètres carrés, c’est la plus grande aire marine protégée d’Europe.

Le parc, situé au nord de la mer Égée, comprend une superficie terrestre. En plus de l’île qui lui donne son nom, six plus petites – Peristera, Kyra Panagia, Gioura, Psathoura, Piperi et Skantzoura – et 22 îlots inhabités.

La zone protégée est l’un des sanctuaires méditerranéens du phoque moine (Monachus monachus), espèce menacé d’extinction: on calcule que il ne reste qu’environ 700 exemplaires.

En ce qui concerne la distribution de l’espèce, il existe deux zones clairement différenciées, la population qui est répartie entre la Grèce et la Turquie et est estimée à environ 350 spécimens et la population de l’Atlantique qui compte environ 40 phoques à Madère et dans les îles Desertas, et plus de 330 sur la péninsule de Cabo Blanco.

L’un des dix mammifères les plus menacés au monde

L’un des dix mammifères les plus menacés au mondeLa population méditerranéenne est stable et la population atlantique est en croissance. Malgré cela, les experts affirment que leur survie est “loin d’être assurée & rdquor;.

En Espagne, il n’y a que des preuves de la présence d’un ou deux spécimens de cette espèce aux îles Chafarinas, bien qu’il y ait eu observations sporadiques dans les îles Baléares et Alboran. Il existe un projet de réintroduction de l’espèce dans l’est des Canaries.

L’Espagne a signé avec le Portugal, le Maroc et la Mauritanie le soi-disant Plan d’action pour le rétablissement du phoque moine méditerranéen dans l’Atlantique Est, au sein duquel est développé le Programme de conservation du phoque moine méditerranéen, géré par la Fondation sans but lucratif CBD Habitat et l’ONG mauritanienne Annajah.

Le plan vise à restaurer les populations atlantiques de phoque moine et à garantir la pérennité de l’espèce, qui est l’un des dix mammifères les plus menacés au monde.

Il y a des siècles, le phoque moine vivait en grandes colonies sur des bancs de sable ou des plages en plein air. Cependant, en raison de la destruction de ce type d’habitat et persécution et nuisance qui ont souffert, les phoques sont actuellement concentrés dans des grottes inaccessibles et reculées.

Vidéo du sauvetage de « Kostis » en 2018 :

Site de MOM : https://www.mom.gr/home

