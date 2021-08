Le phoque moine se rétablit-il en Méditerranée ?

in

Le phoque moine méditerranéen (Monachus monachus), ou mieux connu en Catalogne et aux Baléares sous le nom de “Vell mari” et sous le nom de “loup” ou “vache de mer” dans d’autres parties de la côte espagnole, c’est une espèce en voie de disparition, dont on pense qu’il reste moins de 600 individus dans le monde.

À Majorque, cela fait plus de 60 ans que le Vell Marí a disparu des eaux, bien qu’en 2008 il ait été possible de voir et de documenter un phoque, apparemment perdu, dans la réserve marine de l’île de Toro, sur cette île des Baléares.

“Spot the monk”, que l’on pourrait traduire par “localiser le phoque moine”, est un projet de recherche européen, dirigé par un groupe de scientifiques italiens, avec le soutien de l’Institut méditerranéen d’études avancées (Imedea), qui vise à mettre à jour la situation de cette espèce emblématique.

L’augmentation des observations de phoques moines en Italie et en Méditerranée centrale a conduit les chercheurs à penser que la population pourrait avoir augmenté, tant dans l’Atlantique que dans le bassin méditerranéen.

Pour cette raison, l’enseignante italienne Elena Valsecchi a lancé le projet ‘Spot the monk’, pour vérifier sa présence à Majorque.

Plus précisément, des mesures sont prises dans le parc naturel de l’îlot de sa Dragonera, à l’ouest de Majorque, où des échantillons ont été collectés dans les grottes où l’on sait qu’il y avait autrefois des spécimens de phoque moine.

Valsecchi a développé une nouvelle technique pour voir les traces d’ADN de Vell mari dans le milieu marin plus près et tout indique que les premiers résultats obtenus sont très prometteurs.

L’îlot de sa Dragonera est l’un des points où des échantillons d’eau ont été prélevés pour analyser les traces d’ADN du phoque moine. Les chercheurs, accompagnés des gardes du parc, ont effectué différents prélèvements, dans le but de tenter de confirmer la présence dans cette zone.

Dans des déclarations récentes aux médias, la vice-présidente et ministre du Développement durable et de l’Environnement de Majorque, Aurora Ribot, a déclaré : « Nous continuerons à collaborer avec tout projet de recherche pouvant servir à conserver, protéger et récupérer des espèces menacées comme celle-ci. Ce serait vraiment très excitant de voir la présence du Vell mari dans les eaux de l’île de Dragonera ».

« Pouvoir proposer le parc à des chercheurs du monde entier nous permet de participer à des projets de protection et de conservation aussi intéressants que celui-ci et, surtout, de montrer la richesse de la biodiversité de la Dragonera », a-t-il ajouté.

Le phoque moine, une espèce emblématique

C’est le seul représentant européen du genre Monachus. Il partageait auparavant un sexe avec le phoque moine d’Hawaï (Neomonachus schauinslandi) et le phoque moine des Caraïbes (Neomonachus tropicalis). Des différences morphologiques entre les phoques moines de l’Atlantique et de la Méditerranée occidentale ont été suggérées, selon le ministère de la Transition écologique.

Par rapport à la contraction de votre zone en Espagne, on sait qu’il était localement abondant, au moins dans les îles Baléares, le sud-est de la péninsule et l’est des îles Canaries. Il a considérablement diminué tout au long du XXe siècle, jusqu’à ce qu’il s’éteigne vers le milieu du siècle sur les côtes méditerranéennes et canariennes, ne restant que sur les îles Chafarinas (Melilla).

Au Moyen Âge, les explorateurs et colonisateurs européens les capturèrent, principalement aux Canaries (XIVe et XVe siècles), pour la grande valeur de leur peau et de leur graisse, ce qui entraîna la disparition des colonies établies sur les plages.

Jusqu’au XXe siècle, il a été persécuté, principalement par les pêcheurs en causant des dommages aux engins de pêche et d’être, soi-disant, responsable de la diminution de la pêche côtière. Au début du XXe siècle, sa mort est officiellement encouragée et récompensée.

Ainsi, la mort accidentelle (dans les engins de pêche) ou délibérée des phoques était peut-être la source la plus importante de mortalité. Ainsi, la persécution directe a été un facteur clé dans l’extinction de l’espèce en Espagne.

Actuellement, contamination par les organochlorés et les PCB en Méditerranée, ainsi que les interactions avec les pêcheurs ce sont des menaces majeures pour les rares populations de phoque moine.

Dossier officiel du phoque moine (Ministère de la Transition écologique) : https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/monachusmonachusfocamonje_tcm30-478459.pdf

