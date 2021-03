Le photographe italien Giovanni Gastel est mort à 65 ans – WWD

Le photographe milanais Giovanni Gastel est décédé samedi à 65 ans des complications liées au COVID-19.

Gastel est né dans une famille aristocratique – sa mère était Ida Visconti di Modrone, sœur du légendaire réalisateur Luchino Visconti. En 1975, il a commencé à travailler comme photographe pour la maison de vente britannique Christie’s. En 1981, il entre dans le monde de la photographie de mode grâce à une rencontre avec son agent, Carla Ghiglieri.

Après avoir publié une nature morte pour le magazine «Annabella», une longue et fructueuse collaboration avec Vogue Italia a commencé en 1982, ainsi qu’avec d’autres titres à succès de l’époque, notamment Edimoda, Mondo Uomo et Donna. Inspiré par le photographe américain Irving Penn, il poursuit dès le début de sa carrière un idéal de beauté classique et d’élégance dans ses images.

La carrière de Gastel a décollé pendant le boom de l’ère Made in Italy et la montée en puissance de marques telles que Versace, Missoni, Krizia, Gianfranco Ferrè et Salvatore Ferragamo.

Dans les années 90, il élargit son portefeuille de clients en collaborant avec certaines des maisons de luxe les plus prestigieuses de Paris, dont Dior, Nina Ricci et Guerlain.

Une exposition organisée par feu le critique d’art Germano Celant au Musée de la Triennale de Milan en 1997 a révélé l’œuvre la plus artistique de Gastel.

À partir de 2000, Gastel, qui a également écrit des poèmes, se consacre plus largement aux portraits et 200 de ceux qu’il a pris de personnalités de premier plan, dont Barack Obama, Ettore Sottsass et Roberto Bolle, ont été rassemblés dans une exposition au musée MAXXI de Rome. l’année dernière.

En 2016, il a publié une autobiographie, intitulée «Un instant éternel. Ma vie », publié par Electa, qu’il écrivit en un mois dans sa maison de l’île éolienne de Filicudi.

«Il y a une sorte de douleur que les mots ne peuvent décrire. Une douleur que nos esprits sont incapables de comprendre car elle vient si soudainement et de manière inattendue. Une douleur qui vous fait vous sentir perdu », a déclaré Donatella Versace. «Aujourd’hui, j’ai perdu un ami cher, Giovanni Gastel. Giovanni a pu voir la beauté dans tout ce qui l’entoure et je chérirai toujours les souvenirs et les moments que nous avons partagés. Je me souviendrai toujours comment il était derrière l’objectif de son appareil photo bien-aimé; créer des portraits et de l’art célèbres. Sa générosité n’a connu aucune limite et la gentillesse de son âme est incommensurable.

Piero Piazzi, président de l’agence de mannequins Women Management Milan, a été profondément affecté par la perte: «Je ne peux pas parler de lui au passé et je veux parler de l’homme, pas du photographe. Il me manque en m’appelant Pierino. Nous nous connaissons depuis 40 ans. La seule photo que j’ai devant moi dans mon studio est la sienne et je suis la dernière photo de son livre «Les gens que j’aime». C’était une personne merveilleuse et unique et il laisse un immense vide chez des milliers de personnes. Il était vraiment aimé de tous parce qu’il était gentil, attentionné, altruiste et affectueux. Le génie vient après.

Considéré par beaucoup comme un gentleman de la vieille école pour son look dandy et ses manières impeccables, Gastel laisse dans le deuil sa femme, Anna, et ses six frères et sœurs.