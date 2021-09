Avant que Sam Asghari ne se mette à genoux et ne pose la question à sa désormais fiancée Britney Spears, il s’est assuré d’avoir la bague de fiançailles parfaite en main. Après plusieurs années de fréquentation, et au milieu de la bataille en cours pour la conservation de Spears, Asghari a commencé la recherche d’une […] More