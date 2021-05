Le photographe se concentre sur les fans de football en lock-out pour un nouveau projet .

Un photographe surtout connu pour capturer les foules de football s’est concentré sur les fans en lock-out pour un nouveau projet.

Stuart Roy Clarke, qui relate la relation entre le sport et ceux qui l’aiment depuis 1989 à travers une série d’expositions et de livres, a travaillé avec Amazon Prime Video sur un nouveau projet Homes of Football fin 2020.

Clarke, avec l’aide de quelques collègues photographes, a passé six semaines dans les maisons des fans des clubs de Premier League alors qu’ils regardaient les matchs diffusés par Amazon, capturant les bizarreries de suivre une équipe lorsque l’accès au terrain était interdit en raison du coronavirus pandémie.

Stuart Roy Clarke lors du lancement de la nouvelle exposition Homes of Football au National Football Museum (Dave Thompson/PA)

La collection fait désormais partie d’une nouvelle exposition en plein air au National Football Museum de Manchester, qui a rouvert le 27 mai.

“Chaque image vient à vous lorsque vous passez devant”, a déclaré Clarke.

«Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Ce n’est pas seulement pour les supporters de football. Si vous êtes un fanatique absolu du football, vous aimeriez ces photos, mais si vous n’êtes jamais allé à un match, je pense que vous pourriez toujours les apprécier.

Parmi les beautés du travail de Clarke dans les stades avant la crise mondiale de santé publique, il y a les petits détails et les réactions que vous pourriez manquer au premier coup d’œil. Mais il insiste sur le fait que même dans le salon de quelqu’un, il y avait beaucoup de matière dorée pour travailler.

“Nous n’avons fait aucune reconnaissance, nous ne sommes pas allés à la maison comme peut-être Gogglebox pour la planifier et l’allumer”, a-t-il déclaré.

Avec moins de 10 minutes à jouer, la famille Drucquer est envoyée dans des ravissements alors que Harvey Barnes rifle un égaliseur contre Crystal Palace le 28 décembre 2020 (Document de Stuart Roy Clarke et Amazon Prime Video / PA)

“Je dois rapidement regarder autour de moi comme je le ferais lors d’un match de football et penser” nous avons la famille, c’est le fan. Et puis nous avons la maison, et oh il y a un chien ou un chat – maintenant ils pourraient entrer en jeu ».

« Un gars a une table Subbuteo. Prenez la famille Lake District, où la fille fait des poiriers et de la gymnastique, parce qu’elle ne se souciait pas du football mais qu’elle était excitée par la vie. Quelqu’un d’autre, une famille d’agriculteurs, a une photo d’un buffle sur son mur.

Clarke a commencé son travail professionnel dans le contexte de la catastrophe de Hillsborough et du rapport Taylor qui l’a suivi, et a capturé la transition entre les clôtures de périmètre et les sites de toutes places.

La pandémie a sans doute eu le plus grand impact sur les supporters des matchs depuis la fondation de la Ligue de football en 1888. Clarke a souligné que même pendant la Seconde Guerre mondiale, le football s’était poursuivi et les spectateurs pouvaient toujours assister à des matchs amicaux.

Depuis la réouverture des salles le 17 mai, Clarke est déjà allé observer et enregistrer les réactions des supporters à leur retour, bien qu’en petit nombre.

« Les gens pleuraient, dit-il.

«Et ce n’étaient pas des larmes de crocodile, des larmes idiotes, c’étaient des larmes authentiques. J’ai entendu des gens dire “Je ne pensais pas que j’allais pouvoir revenir”.

« Vous pouvez prendre cela de plusieurs manières. Le football allait-il mourir d’une manière ou d’une autre ? Les foules ne seraient-elles jamais autorisées à revenir? Et quelques personnes pourraient penser “Je connais des gens qui ont été des victimes de Covid, et cela aurait pu être moi”.

«Nous respectons tous l’opportunité de revenir à un match de football. Je ne dis pas que les gens ne le respectaient pas avant, mais c’était un peu ce que vous faisiez. Maintenant, c’est ‘nous sommes les élus’. Avec l’exemple de Leeds (quand ils ont joué à West Brom le dernier jour de la saison), ils en avaient 10 000 là-bas et ils auraient pu en avoir 10 fois plus.

« Je ne suis pas le seul photographe à photographier des foules. Mais c’est particulièrement ce que j’ai fait pendant 30 ans, j’ai mis les foules en premier et le jeu en second et non l’inverse.

L’exposition Homes Of Football se déroulera jusqu’au 12 juin.