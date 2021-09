Le photographe TIME de Meghan Markle et du prince Harry a un lien spécial avec le prince Philip | Royale | Nouvelles

in

Le photographe qui a pris des portraits pour le magazine TIME du prince Harry, 37 ans, et de Meghan Markle, 40 ans, a un lien remarquable avec feu le prince Philip. Pari Bukovic, qui est employé par The New Yorker, a raconté à ses abonnés sur Instagram la fois où il a photographié le duc d’Édimbourg lorsqu’il était enfant, lorsque le prince Philip a fait un voyage dans la ville natale du photographe, Istanbul en Turquie.

En postant la photo prise de Philip en 1992, M. Bukovic a écrit : “Quand j’ai eu 8 ans, reconnaissant une passion en moi, mon père m’a offert mon premier appareil photo – un Zenit russe.

« Depuis, il a archivé mes photographies jusqu’à l’adolescence.

« 4 mois après avoir reçu ce cadeau, le prince Philip, duc d’Édimbourg, est venu à Istanbul pour un voyage environnemental avec le patriarcat œcuménique Bartholomew I.

“Mon père nous a donné accès au service et c’est là que j’ai pris ces 2 photographies, ma toute première d’une personne influente.

“Cette expérience m’a inculqué l’idée qu’un enfant peut créer et que les rêves peuvent devenir réalité. Nous avons offert cette photo au Patriarcat œcuménique qui s’est finalement rendu au prince Philip, duc d’Édimbourg en souvenir de sa visite.

“Je suis reconnaissant pour cette expérience qui a changé ma vie et que mon père a rendue possible.

“Repose en paix Prince Philip.”

Le duc d’Édimbourg est décédé en avril à l’âge de 99 ans.

