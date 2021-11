Le photoshoot NSFW de Madonna confond les médias sociaux pendant les vacances de Thanksgiving

Madonna a tout supporté pour Thanksgiving. Au lieu de publier des photos d’une table décorée, de décorations de Noël ou de ce qu’elle et sa famille ont mangé pour Thanksgiving, elle a publié une photo montrant son arrière-train et d’autres parties. La chanteuse de « Material Girl » a posté une série de photos sexy à moitié nues sur son Instagram la veille de Thanksgiving qui a failli briser Internet. « Un ange qui veille sur moi », Madonna, 63 ans, a sous-titré des photos d’elle portant de la lingerie, des bas résille et des talons Christian Louboutin, allongée de manière séduisante sur un lit. Elle a également posé seins nus dans certaines des images. Elle a censuré une photo avec un emoji coeur rouge, a montré son butin en forme et ferme dans d’autres.

Plusieurs personnes ont commenté et exprimé leur choc, dont le rappeur 50 Cent, dont la réponse a été captée par The Shade Room. « Yo, c’est la merde la plus drôle ! » Il a légendé une photo des petits pains de la chanteuse sous un lit. « LOL C’est Madonna sous le lit qui essaie de faire comme une vierge à 63 ans. Elle s’est enfuie, si elle ne remonte pas son vieux cul. LMFAO. »

« Au lieu de faire ces images ridicules, faites de la musique de qualité comme vous le faisiez auparavant », a commenté l’un d’eux sur le message de Madonna, par Page Six. « Ce qui vous est arrivé? » a demandé une autre personne dans les commentaires.

Ironiquement, Madonna a ensuite republié les mêmes photos, expliquant qu’Instagram les avait supprimées à son insu. Elle refuse d’être censurée. Madonna a légendé la photo :

« La raison pour laquelle ils ont donné à ma direction qui ne gère pas mon compte, c’est qu’une petite partie de mon mamelon a été exposée. Il est toujours étonnant pour moi que nous vivions dans une culture qui permet de montrer chaque centimètre du corps d’une femme sauf un mamelon . Comme si c’était la seule partie de l’anatomie d’une femme qui pouvait être sexualisée. Le mamelon qui nourrit le bébé ! Le mamelon d’un homme ne peut-il pas être vécu comme érotique ??!! Et que dire du cul d’une femme qui n’est jamais censuré nulle part. En remerciant d’avoir réussi à maintenir ma santé mentale pendant quatre décennies de censure…… sexisme…… âgisme et misogynie. Parfaitement synchronisé avec les mensonges que nous avons été amenés à croire au sujet des pèlerins rompant pacifiquement le pain avec les Indiens d’Amérique lorsqu’ils ont débarqué sur Plymouth Rock ! Que Dieu bénisse l’Amérique. »