Le physique du Nigeria, premier obstacle pour les favoris

26/07/2021 à 21h00 CEST

L’équipe américaine de basket-ball féminin fait ses débuts à Tokyo 2020 contre le Nigeria avec l’intention d’accrocher sa septième médaille d’or consécutive. Ceux de Dawn Stanley complètent un modèle luxueux et sont lLes grands favoris pour atteindre la grande finale et confirment qu’ils n’ont pas de rival dans le basket féminin.

Les Nord-Américains ont accroché une médaille olympique chaque fois qu’ils ont participé : dans leurs dix apparitions jusqu’à présent, ils ont remporté un total de huit médailles d’or, une d’argent et une de bronze. Seulement ils n’ont pas participé aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980, en raison de l’un des épisodes de tension entre la Russie et les États-Unis pendant la guerre froide.

Sur les neuf derniers Jeux olympiques, le basket-ball féminin a remporté huit médailles d’or et une seule de bronze, à Barcelone 1992: La Chine (argent) et l’Union soviétique (or) ont remporté la finale et les États-Unis ont été relégués à la troisième place.

Australie et France, les principales alternatives

La grande autorité des Américains laisse très peu de place aux pronostics concernant la médaille d’or. Les options s’ouvrent un peu plus en ce qui concerne les médailles d’argent et de bronze. L’Australie et la France sont les deux équipes les plus talentueuses dans leurs rangs et les principaux prétendants pour accompagner les Nord-Américains sur le podium.

L’Espagne, pour sa part, gagné à ses débuts contre la Corée du Sud et rêve d’atteindre les étapes finales et de se battre pour les médailles. Ceux de Lucas Mondelo ont un mérite médaille d’argent aux Jeux de Rio de Janeiro 2016, plus une d’argent (2014) et deux de bronze (2010 et 2018) aux Coupes du monde et trois médailles d’or (2013, 2017 et 2019) et une de bronze (2015) aux européennes lors de la dernière décennie.