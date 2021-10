Le pianiste Li Yundi arrêté pour prostitution en Chine

Le pianiste Li Yundi a été arrêté en Chine, soupçonné d’avoir sollicité une prostituée.

La répression contre les célébrités chinoises se poursuit, les médias d’État émettant un avertissement à d’autres célébrités. Le gouvernement dit qu’il doit éviter « d’enfreindre les résultats financiers ou de contester la loi ». La Chine a réprimé ce qu’elle considère comme un comportement « odieux » parmi l’industrie du divertissement et la « culture des célébrités ».

La police de Pékin a publié jeudi un avertissement indiquant qu’elle avait arrêté une femme de 29 ans et un homme de 39 ans soupçonnés d’accusations de prostitution. Le message n’a nommé aucune personne en entier, mais l’homme a été identifié comme « Li Di ». La police a également posté un message cryptique montrant un piano avec les mots : « ce monde n’est pas seulement en noir et blanc, mais nous devons faire la différence entre le noir et le blanc. On ne peut absolument pas s’y tromper.

Li Yundi est devenu un nom connu en Chine après avoir remporté le Concours international de piano Chopin à l’âge de 18 ans en 2000. Il est devenu à la fois le plus jeune et le premier Chinois à remporter le concours. Surnommé le «prix du piano», Yundi s’est produit dans le monde entier et dans plusieurs salles, dont le Carnegie Hall.

Les retombées de l’arrestation ont commencé vendredi, lorsque l’Association des musiciens chinois a révoqué son adhésion. Dans une déclaration distincte, l’AMC a exhorté ses membres à « améliorer continuellement leur idéologie personnelle et leur moralité ». Li Yundi n’est qu’une des nombreuses stars chinoises confrontées à des problèmes juridiques au milieu de la répression chinoise.

La pop star sino-canadienne Kris Wu a été arrêtée en août pour suspicion de viol. Les fans de la pop star se sont regroupés pour le soutenir – ce qui a conduit la Chine à sévir contre la culture des fans. « On craint de plus en plus que les fan clubs puissent se mobiliser, en personne ou en ligne, pour organiser des manifestations pour leurs stars préférées », a déclaré Kerry Allen, analyste des médias de la BBC en Chine. C’est exactement ce que les fans de Wu ont fait, mais ce n’est pas le seul exemple.

Après que les fans de BTS aient eu un avion recouvert d’une photo de Jimin, le site de médias sociaux chinois Weibo a réprimé le groupe responsable. Ils ont interdit à la page de fans d’écrire de nouveaux articles sur le groupe pendant 60 jours, affirmant que l’utilisation de la plate-forme pour collecter des fonds pour l’entreprise n’était « pas légitime ».

L’Administration du cyberespace de Chine a publié des directives pour ce qu’elle appelle prendre soin de la «gestion désordonnée des fandoms» pour empêcher un culte irrationnel des fans.

Ces directives incluent l’interdiction aux mineurs de dépenser de l’argent pour les activités du fan club et la responsabilité des agences de divertissement de gérer les fan clubs – plutôt que des fans super dévoués.

« N’incitez pas les fans à consommer. Il ne faut pas organiser de concours pour encourager ou stimuler la consommation », lit-on dans les directives publiées le 27 août. À la suite de cette annonce, des services tels que QQ Music et Tencent Music ont interdit aux clients d’acheter plus d’une copie d’un album en ligne.