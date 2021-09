Le PIB augmente de 20 % au premier trimestre, mais toujours en deçà des niveaux de l’exercice 20

L’investissement fixe, sur lequel le gouvernement parierait, a augmenté de 55,3% au premier trimestre de l’exercice 22 pour augmenter sa part dans le PIB de plus de 7 points de pourcentage à 31,6%.

Le produit intérieur brut (PIB) de l’Inde a augmenté de 20,1% au cours du trimestre de juin par rapport à l’année précédente, donnant l’illusion d’une forte reprise économique, mais il a été largement tiré par une base fortement contractée (-24,4%). En termes absolus, le PIB réel était toujours inférieur de 9,2% au niveau d’avant la pandémie (trimestre de juin de l’exercice 20), car la résurgence des infections à Covid-19 a entravé le retour progressif de l’économie à la normale, dont il y avait des preuves au cours du trimestre de mars.

La fabrication, la construction, l’électricité et l’exploitation minière ont connu une croissance suffisamment rapide au cours du trimestre de juin pour compenser les fortes baisses du trimestre de l’année dernière, tandis que les principaux secteurs des services n’ont même pas pu inverser complètement la baisse. La consommation privée, la principale composante de l’économie, est restée de 12 % inférieure au niveau d’avant la pandémie.

L’investissement fixe, sur lequel le gouvernement parierait, a augmenté de 55,3% au premier trimestre de l’exercice 22 pour augmenter sa part dans le PIB de plus de 7 points de pourcentage à 31,6%. La taille absolue de l’investissement fixe était cependant encore inférieure au niveau de l’exercice 20.

La prépondérance des dépenses d’investissement par le Centre, les États et les CPSE a contribué à la hausse de l’investissement fixe, plutôt que les investissements privés qui sont dans le marasme depuis assez longtemps. Les données recueillies par FE de 15 grands États ont montré que leurs dépenses d’investissement combinées en avril-juin étaient en hausse de 135 % sur un an ; les dépenses d’investissement budgétaires du Centre ont également augmenté de 26,3 % sur un an au cours du trimestre.

La consommation privée n’a progressé que de 19,3% au cours du trimestre de juin sur une base très faible (-26,2%), reflétant les dommages causés par les pertes de revenus dans le sillage de la deuxième vague et les sentiments brisés des consommateurs. Une fois que l’effet de base favorable s’estompera sensiblement au cours du trimestre en cours, la résilience des deux principaux piliers de l’économie – la consommation et l’investissement – ​​sera mise à rude épreuve.

La consommation publique, le sauveur habituel en temps de crise, a été atone au cours du trimestre – elle a baissé de 4,8% sur une base solide (12,7%) – alors que le Centre et de nombreux États ont freiné leurs dépenses de revenus.

Commentant les données du PIB, le conseiller économique en chef Krishnamurthy V Subramanian a déclaré qu’il “réaffirme la prédiction du gouvernement d’une reprise imminente en forme de V”. « L’industrie a connu un net rebond, suivie par les services, tandis que l’agriculture a affiché des performances constantes. À l’avenir, le pays est prêt pour une croissance plus forte, grâce à une série de facteurs déjà initiés. Il s’agit notamment de réformes structurelles permettant l’efficacité et la productivité, la poussée des investissements, le nettoyage du secteur financier et la campagne de vaccination », a-t-il déclaré.

Compte tenu de la montée en flèche des impôts indirects et du versement limité des subventions, la croissance du PIB réel est restée nettement supérieure à l’augmentation de 18,8 % de la valeur ajoutée brute (VAB) au premier trimestre. La perception des impôts indirects a bondi de 85 % sur un an au cours du trimestre de juin contre un objectif annuel d’une simple hausse de 3 %.

Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et la compression de la demande intérieure à la suite des pertes de revenus se sont répercutés sur l’économie, bien que la reprise économique dans les économies avancées ait stimulé les exportations de marchandises de l’Inde. La part des exportations dans le PIB, en termes réels, est passée à 23,7% au T1FY22 contre 20,5% un an auparavant. Cependant, avec la hausse des importations, l’impact négatif des exportations nettes a été plus important au premier trimestre qu’un an plus tôt.

Avec le reflux de la deuxième vague de Covid, les activités manufacturières se sont accélérées au cours du trimestre en cours mais le secteur dominant des services est toujours en zone de contraction. Alors que la résilience du secteur agricole devrait soutenir la demande rurale, la consommation urbaine nécessite une croissance soutenue dans le secteur manufacturier et au moins des services intensifs sans contact. Aussi, la libération de la demande refoulée au lendemain de la deuxième vague doit acquérir un caractère durable avec un rythme de vaccination accéléré.

Le FMI et la RBI ont tous deux prévu que la croissance du PIB réel de l’Inde se redresserait à 9,5 % au cours de l’exercice 22 (même avec ce taux de croissance, le PIB réel du pays à la fin de 2021 dépasserait le niveau de 2019 de seulement 1,5 %).

Alors que certains des indicateurs à haute fréquence depuis juillet signalent également une reprise, un autre point positif est que les recettes fiscales robustes pourraient alléger la situation budgétaire, permettant au gouvernement de faire des interventions significatives alors que l’économie peine à s’accélérer.

Le PIB nominal a augmenté de 31,7% au premier trimestre par rapport à l’année précédente pour atteindre 51,23 lakh crore et, contrairement au PIB réel, est resté 2,4% plus élevé qu’au cours de la même période de l’exercice 20.

Le secteur agricole et apparenté est resté largement isolé des chocs Covid et a progressé jusqu’à 4,5% au T1FY22, contre 3,5% un an auparavant. Malgré des pluies éparses en août, une bonne répartition dans les zones clésa a stimulé les perspectives de récolte kharif.

Aditi Nayar, économiste en chef à l’Icra, a déclaré que bien que l’effet de base ait masqué l’impact de la deuxième vague de Covid, “la forte expansion d’une année sur l’autre au premier trimestre de l’exercice 22 est analytiquement trompeuse, avec un ralentissement séquentiel de 16,9% par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 21 et un déficit de 9,2% par rapport au niveau pré-Covid du T1FY20 ».

Upasna Bhardwaj, économiste principal à la Kotak Mahindra Bank, a déclaré : « L’activité économique a repris depuis juillet et a pris de l’ampleur. À mesure que le rythme de vaccination s’accélère, nous nous attendons à ce que l’élan s’accélère encore, bien que nous restions prudents quant à l’évolution des cas de variante delta. »