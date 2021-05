Le PIB augmente de 6,4% alimenté par les dépenses d’argent gratuit ⋆ .

par Mish Shedlock, MishTalk:

Le PIB corrigé de l’inflation au premier trimestre 2021 a augmenté à un taux annualisé de 6,4%, tiré par les dépenses personnelles.PIB réel Le BEA rapporte que le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté à un taux annuel de 6,4% au premier trimestre de 2021.

Détails clés

PIB réel 6,4% Taux annualisé désaisonnalisé (SAAR)

Le revenu personnel en dollars courants a augmenté de 2,40 billions de dollars au premier trimestre, ou 59,0%, contre une baisse de 351,4 milliards de dollars, ou 6,9%, au quatrième trimestre. Le BEA a utilisé un déflateur global des prix de 4,1% comme mesure de l’inflation. Les dépenses de consommation personnelle ont augmenté de 10,7%. Le revenu personnel disponible a augmenté de 2,36 billions de dollars, ou 67,0 pour cent, au premier trimestre, comparativement à une baisse de 402,1 milliards de dollars, ou 8,8 pour cent, au quatrième trimestre. Le revenu personnel disponible réel a augmenté de 61,3%, contre une baisse de 10,1%. L’épargne personnelle était de 4,12 billions de dollars au premier trimestre, contre 2,25 billions de dollars au quatrième trimestre. Le taux d’épargne personnelle – épargne personnelle en pourcentage du revenu personnel disponible – était de 21,0% au premier trimestre, comparativement à 13,0% au quatrième trimestre.

Éléments notables

Pour la première fois en quatre trimestres, les chiffres d’une année à l’autre étaient positifs. La croissance globale d’une année à l’autre du PIB américain au premier trimestre aurait été de + 2,26%, les dépenses de consommation en biens (+ 13,85%) et les investissements fixes commerciaux (+ 7,08%) en tête. Même la contraction d’une année à l’autre des dépenses de consommation au titre des services était de -1,35% gérable. La contribution au titre des dépenses de consommation en services a été de 2,07%, en hausse de 0,17 pp par rapport au trimestre précédent. La contribution combinée des consommateurs au chiffre vedette était de 7,01%, en hausse de 5,43 points par rapport au trimestre précédent. Les stocks ont soustrait -2,64% du chiffre global, en baisse de -4,01 points par rapport au trimestre précédent. Il est important de se rappeler que les numéros d’inventaire du BEA sont exceptionnellement bruyants (et sensibles à des distorsions / anomalies importantes causées par les prix des matières premières ou les fluctuations des devises) tout en représentant en fin de compte une série à retour nul (et à long terme essentiellement à somme nulle). La contribution des exportations aurait été de -0,10%, en baisse de -2,14 points par rapport au trimestre précédent. Les importations ont soustrait -0,77% de «croissance» annualisée du chiffre global, en hausse de 2,80 points par rapport au trimestre précédent. Le commerce extérieur a contribué pour -0,87 pp net au chiffre de titre. La croissance annualisée des «ventes finales réelles de produits nationaux» était de 9,03%, en hausse de 6,08 points par rapport au trimestre précédent. Il s’agit de la mesure du «résultat net» du BEA de l’économie (et elle exclut les données d’inventaire).

Les articles notables proviennent du Consumer Metrics Institute.

PIB réel En milliards de dollars enchaînés 2021-T1 Préliminaire

Malgré la vigueur des trois derniers trimestres, le PIB ne s’est toujours pas remis de la pandémie.

