Le PIB augmentera de 8,2 % au cours de l’exercice 23, la RBI augmentera ses taux de 100 pb : Bank of America

La maison de courtage a déclaré que les élections dans les États clés, dont l’Uttar Pradesh, influenceront l’économie au cours de la nouvelle année, soulignant qu’un total de sept États se rendront aux urnes.

La nouvelle année annoncera le retour à la normale et verra la dynamique de croissance prendre de l’ampleur, a déclaré mercredi une maison de courtage américaine, fixant l’estimation de la croissance du PIB réel à 8,2% pour l’exercice 2022-2023.

Bank of America a déclaré que le pays était entré en 2021 sur une note optimiste avec une reprise de la croissance économique et une inflation bien contenue, mais la deuxième vague tragique a secoué le bateau, conduit au retour des pénuries d’approvisionnement et exercé une pression sur les prix.

« Nous voyons 2022 comme l’année de la normalité et de la normalisation tant attendues pour l’Inde. Nous nous attendons à ce que la reprise de la croissance s’accélère, tirée par la consommation », a déclaré la maison de courtage dans ses perspectives pour la nouvelle année.

Les faibles taux de vaccination et l’émergence de la variante Omicron ont été signalés comme des facteurs créant une « considérable incertitude » pour la croissance, qui sera inférieure aux 9,3 % de l’exercice 22 sur les effets de base.

D’un point de vue sectoriel, la croissance de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche s’élèvera à 3,5 pour cent au cours de l’exercice 23, contre 4 pour cent au cours de l’exercice 22, l’industrie (7,1 pour cent contre 10 pour cent), la fabrication (7 pour cent contre 10 pour cent) , tandis que les services devraient croître de 7,9 pour cent au cours de l’exercice 23 contre 9 pour cent au cours de l’exercice 22.

La maison de courtage a déclaré que l’inflation serait à la hausse à l’avenir et a fixé le chiffre global à 5,6% au cours de l’EX23, en hausse de 0,30 %.

Cela obligera la RBI à agir sur le front des taux, en augmentant le taux des prises en pension de 1 point de pourcentage au cours de l’exercice 23, après la longue pause qu’elle a entreprise en ce moment, a déclaré la maison de courtage.

La consolidation budgétaire se poursuivra au cours du nouvel exercice alors que le processus de croissance se poursuit, a déclaré la maison de courtage, fixant l’écart budgétaire à 5,8 % au cours de l’exercice 23, après que le gouvernement aura atteint les 6,8 % budgétisés au cours de l’exercice 22.

Le déficit du compte courant s’élargira à 2% au cours de l’exercice 23, mais sera toujours inférieur au seuil de 2,5%, a-t-il déclaré.

