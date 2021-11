Le PIB de la zone euro a augmenté de 2,2% au troisième trimestre

16/11/2021 à 11:22 CET

Les Produit Intérieur Brut (PIB) de la zone euro a enregistré au troisième trimestre de l’année une expansion de la 2,2%, en accélération d’un dixième contre 2,1% au deuxième trimestre, selon la deuxième estimation des données publiées par Eurostat, qui a stimulé la croissance de l’emploi de 0,9 %, deux dixièmes au-dessus de la hausse observée au deuxième trimestre.

Pour l’ensemble Union européenne (UE), la croissance du PIB estimée par Eurostat au troisième trimestre 2021 s’établit à 2,1%, contre 2% au deuxième trimestre, tandis que le taux d’occupation a augmenté de 0,9%, contre 0,8% enregistré entre avril et juin.

Par rapport au troisième trimestre 2020, le PIB de la zone euro a augmenté de 3,7%, tandis que celle des Vingt-sept progresse de 3,9%. De son côté, le taux d’occupation a augmenté dans la zone euro de 2 % par an et de 2,1 % chez les Vingt-sept.

L’économie espagnole, avec Croissance du PIB au troisième trimestre de 2% par rapport au deuxième, retourné pour maintenir une évolution trimestrielle pire que la moyenne de la zone euro, comme cela s’est produit à chaque trimestre de 2021.

De cette façon, au deuxième trimestre 2021, l’Espagne avait progressé de 1,1%, contre 2,1% dans la zone euro, et au cours des trois premiers mois de l’année, le PIB espagnol s’est contracté de 0,6%, contre une baisse moyenne de 0,3% dans la zone euro.

Tous les pays de l’UE pour lesquels des données étaient disponibles ont affiché des taux de croissance du PIB positifs au troisième trimestre, à l’exception de la Lituanie (0%). Le taux d’expansion trimestriel le plus élevé entre juillet et septembre correspond à l’Autriche (3,3 %), devant la France (3 %) et le Portugal (2,9 %), tandis que les augmentations les plus faibles ont été observées en Lettonie et en Roumanie (tous deux 0,3 %) et en Hongrie (0,7 %).

La modeste accélération de la croissance du PIB de la zone euro au troisième trimestre reflète l’impact sur l’activité de la problèmes d’approvisionnement causés par des goulots d’étranglement qui ont empêché le secteur manufacturier de répondre au rebond de la demande, ainsi qu’à l’augmentation des coûts liée à la hausse des prix de l’énergie, des matières premières et de la main-d’œuvre.

Contexte mondial

Cependant, l’économie de la zone euro a réussi à augmenter son taux d’expansion au troisième trimestre, confirmant le moment différent du cycle économique par rapport à Les États-Unis, où l’expansion du PIB a fortement ralenti entre juillet et septembre, avec une croissance de 0,5% contre 1,6% au deuxième trimestre et 1,5% au cours des trois premiers mois de 2021.

L’économie de la zone euro a également affiché une meilleure performance au troisième trimestre que celle de la Royaume-Uni, puisque le PIB britannique a progressé entre juillet et septembre à un taux de 1,3% par rapport aux trois mois précédents, où il avait progressé de 5,5%.

De même, l’accélération de l’expansion de la zone euro contraste avec la contraction de 0,8% au troisième trimestre enregistrée en Japon, après une croissance du PIB de 0,4% au deuxième trimestre.