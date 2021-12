Le PIB réel de l’Inde devrait maintenir un taux de croissance de 9 pc au cours de l’exercice 2022, exercice 2023: rapport

Il estime que l’augmentation de la consommation poussera l’utilisation des capacités au-dessus du seuil crucial de 75 % d’ici la fin de 2022, ce qui devrait ensuite déclencher une reprise généralisée de l’activité d’investissement du secteur privé en 2023.

Le produit intérieur brut (PIB) réel du pays devrait maintenir un taux de croissance de 9 pc au cours des exercices 2022 et 2023, au milieu des inquiétudes concernant la variante Omicron de COVID-19, selon un rapport.

L’économie indienne a progressé de 8,4 pour cent au deuxième trimestre de l’exercice en cours, contre une croissance de 20,1 pour cent au cours du trimestre d’avril à juin.

« Nous maintenons notre prévision d’une expansion du PIB de 9 % au cours de l’exercice 2022, avec une nette divergence en forme de K entre les parties formelles et informelles de l’économie, et les gros gains au détriment des petits.

« Pour l’avenir, nous nous attendons à ce que l’économie maintienne une croissance similaire de 9% au cours de l’exercice 2023 », a déclaré l’économiste en chef de l’agence de notation nationale Icra Ltd, Aditi Nayar, dans le rapport.

Elle s’attend à ce que le pourcentage d’adultes doublement vaccinés atteigne 85 à 90 % d’ici mars 2022.

Bien que l’annonce de doses de rappel et de vaccins pour le groupe d’âge des 15-18 ans soit la bienvenue, il reste à voir si tous les vaccins existants offriraient une protection adéquate contre la nouvelle variante Omicron pour éviter une troisième vague en Inde, a déclaré Nayar.

Dans tous les cas, de nouvelles restrictions introduites par plusieurs États pour freiner la propagation du COVID-19 pourraient interrompre temporairement la reprise économique, en particulier dans les secteurs à forte intensité de contact au quatrième trimestre de l’exercice 2022, a-t-elle ajouté.

Nayar, cependant, s’attend à ce que l’expansion au cours de l’exercice 2023 soit plus significative et tangible que la hausse induite par l’effet de base au cours de l’exercice 2022.

« Sur la base de nos hypothèses de croissance du PIB, si la pandémie de COVID-19 n’avait pas émergé par rapport à la contraction réelle survenue au cours de l’exercice 2021 et à la reprise attendue au cours des deux prochaines années, la perte nette pour l’économie indienne due à la pandémie au cours de l’exercice 2021 -23 est estimé à Rs 39,3 lakh crore, en termes réels », a-t-elle déclaré.

Les données disponibles pour le troisième trimestre de l’exercice 2022 n’offrent pas de preuves convaincantes que les critères du Comité de politique monétaire (MPC) d’une reprise durable et durable de la croissance ont été remplis, pour confirmer un changement d’orientation de la politique monétaire à neutre en février 2022, a déclaré l’agence de notation. .

Il estime que l’augmentation de la consommation poussera l’utilisation des capacités au-dessus du seuil crucial de 75 % d’ici la fin de 2022, ce qui devrait ensuite déclencher une reprise généralisée de l’activité d’investissement du secteur privé en 2023.

L’agence s’attend également à ce que la visibilité de la croissance des recettes fiscales accélère les dépenses publiques en 2022.

