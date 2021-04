Le pic continu entre Llull et David Broncano finit par tirer des triples avec des bébés

Le joueur du Real Madrid Sergio Llull était le dernier invité de La Resistencia, le programme de l’humoriste David Broncano. Les Baléares et celui de Jaén avaient déjà un point d’union particulier qui venait de la saison dernière, quand lors d’un match, Broncano et le joueur blanc ont joué sur cette photo:

Une image dans le palais montrait Llull célébrant un triplé spectaculaire contre Valence, les fans le célébrant, et seulement Broncano avec un visage grincheux. Ce fut le point de départ d’une interview dans laquelle Llull passa en revue sa carrière, sortit du mieux qu’il put de la question de «combien d’argent avez-vous», et finit avec un triple succès.

Sur la NBA: « Me voici, vous donnant des joies »

Après avoir parlé de Llull et Broncano à propos de l’image, et avoir reconnu au comédien qu’il était originaire d’Estudiantes et que ce match ne le rendait pas très drôle, ils ont ensuite passé en revue sa carrière sportive. Ses 71 points en tant que cadet, ses réalisations avec l’équipe nationale et son « Non » à la NBA.

Llull, dont les droits sont détenus par les Rockets, est la seule grande star européenne à avoir jusqu’à présent refusé d’essayer au moins le basket américain. «Ils m’ont changé pour de l’argent», dit-il à propos du transfert de ses droits, «et je suis toujours là», a-t-il dit à la question de Broncano, qui a plaisanté en disant qu’un jour les Rockets lui demanderaient l’argent que cela coûtait.

Argent: « Vous devez me transmettre le contact de Mendienta »

Llull n’a pas échappé à la question que Broncano pose toujours à ses invités. À la finLe joueur moyen s’est échappé en disant qu’il avait « plus d’argent que Broncano », mais moins qu’Antonio Resines, le deuxième du classement avec 12 millions d’euros, seulement dépassé par Gaizka Mendieta, qui a reconnu disposer d’environ 30 millions d’euros entre les investissements et l’argent liquide.

Llull a également déclaré qu ‘ »il était très content de son contrat à Madrid », et qu’il n’avait pas besoin d’envoyer l’émoticône du visage avec des dollars dans les yeux à Florentino, dans une interview dans laquelle la bande dessinée a également servi à parler de quoi purement sportif.

Et la dernière côtelette tirant les bébés

Profitant du fait que Llull a récemment été père, le programme s’est terminé par un concours où lui et Broncano ont dû jeter des bébés dans des berceaux. Llull a finalement réussi à marquer ce triple fou. Que personne n’ait peur, c’étaient des poupées.