Le pic de COVID-19 aggrave la pauvreté extrême et les problèmes de faim en Afrique

En dehors d’un bureau de change dans la capitale du Zimbabwe, des hordes de personnes désespérées pour des dollars américains sont poussées les unes contre les autres. leur une remise sur les marchandises liée à une monnaie locale qui se dévalue rapidement.

Près de deux ans après le début d’une pandémie mondiale, un nouveau pic de cas de coronavirus entraîné par la variante omicron ferme à nouveau les entreprises, interrompt les voyages, ravive les craintes d’hôpitaux débordés et bouleverse les plans de voyage et de vacances dans les pays du monde entier. Mais au Zimbabwe et dans d’autres Pays africains, la résurgence du virus menace la survie même de millions de personnes qui ont déjà été poussées au bord du gouffre par une pandémie qui a dévasté leurs économies. les membres pour les vacances ou tenir compte des annonces publiques exhortant les précautions COVID-19 à passer au second plan.

« Oui, j’ai entendu parler de la nouvelle variante, mais cela ne peut jamais être pire que de n’avoir rien à manger à la maison en ce moment », déclare Joshua Nyoni, employé du magasin de meubles, l’un des dizaines d’attente à l’extérieur de l’échange. Comme beaucoup d’autres dans le chaos foule, Nyoni porte alternativement son masque facial sous son menton ou le met dans sa poche.

La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, ou CEA, a noté en mars qu’environ 9 personnes extrêmement pauvres sur 10 dans le monde vivent en Afrique. L’ECA prévient maintenant que les effets économiques déjà ressentis depuis le début de la pandémie en 2020 « pousseront 5 à 29 millions supplémentaires sous le seuil de pauvreté extrême ». « Si l’impact de la pandémie n’est pas limité d’ici 2021, 59 millions de personnes supplémentaires pourraient subir le même sort, ce qui porterait le nombre total d’Africains extrêmement pauvres à 514 millions de personnes », indique l’agence.

La Banque mondiale estime que l’économie est passée de 2,4% de croissance en 2019 à une contraction de 3,3% en 2020, plongeant l’Afrique dans sa première récession en 25 ans. Granville-Ross, directeur régional pour l’Afrique de l’organisation caritative à but non lucratif Mercy Corps, a déclaré à l’Associated Press.

Granville-Ross a déclaré que son organisation avait vu en 2021 « une augmentation alarmante des besoins » dans des régions telles que le Sahel, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, où certains pays connaissaient déjà des crises humanitaires et des conflits avant COVID-19. L’inquiétude s’intensifie maintenant. au milieu d’un pic d’infections au COVID en Afrique, qui représente actuellement environ 9 millions des quelque 275 millions de cas dans le monde.

L’Organisation mondiale de la santé a pendant des mois décrit l’Afrique comme « l’une des régions les moins touchées au monde » dans ses rapports hebdomadaires sur la pandémie. Mais à la mi-décembre, elle a déclaré que le nombre de nouveaux cas « doublait actuellement tous les cinq jours, le taux le plus rapide. cette année », car les variantes delta et omicron augmentent les infections.

L’Afrique du Sud et le Zimbabwe ont signalé des nombres réduits au cours de la semaine dernière, mais les autorités restent prudentes. Les restrictions de voyage renouvelées et les blocages possibles « ne feront que pousser des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté et saper la légère reprise économique que nous avons commencé à voir », Granville- dit Ross.

Comparé au continent dans son ensemble, où un peu plus de 7 % de la population a reçu deux injections du vaccin contre le coronavirus, le Zimbabwe est considéré comme une réussite, même si seulement environ 20 % de ses 15 millions d’habitants ont été complètement vaccinés. hésitation persistante, le gouvernement a menacé d’élargir les mandats des vaccins. Mais pour de nombreuses personnes, les craintes d’infection par le virus sont passées au second plan par rapport à la tâche plus urgente de trouver suffisamment d’argent pour nourrir leur famille.

Des dizaines de résidents ont désespérément besoin d’accéder à l’argent dans une économie où l’argent, en particulier le dollar américain, est roi, dorment à l’extérieur des bureaux de change et des banques, serrés les uns contre les autres pendant des jours. Les personnes âgées, dont beaucoup ne portent pas de masques ou ne les portent pas correctement, se tiennent en files serrées qui serpentent sur des kilomètres, attendant de retirer leurs pensions.

« Je préfère passer mon temps ici que de faire la queue pour le vaccin », explique Nyoni, en dehors du bureau de change surpeuplé. « Si j’attrape le virus, ils peuvent me mettre en quarantaine, me soigner ou même me nourrir si je suis hospitalisé », a-t-il déclaré. dit. « Mais la faim est différente : vous ne pouvez pas être mis en quarantaine parce que la famille n’a rien à manger. Les gens vous regardent mourir.