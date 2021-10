Le pic des actions FSR a déclenché une confrontation technique

Hier, le commerce des véhicules électriques battait son plein. Lucide (NASDAQ :LCID) a augmenté de 31 %. Puis, sorti de nulle part, Fisker (NYSE :RSF) a grimpé de 13 %. Peut-être de Tesla (NASDAQ :TSLA) la récente remontée vers des sommets historiques a ravivé l’amour des investisseurs pour les véhicules électriques. Néanmoins, ce sont des stocks chauds. Aujourd’hui, nous examinons l’opportunité du stock FSR.

Source : T. Schneider / Shutterstock.com

Mais d’abord, un avertissement : chasser des pics massifs comme celui-ci ne fonctionne généralement que pour les traders de momentum à court terme. La plupart des autres investisseurs qui poursuivent ces pics risquent un début de position sous-optimal.

Parlons maintenant des fondamentaux du titre FSR. Alerte spoiler : ils n’en ont pas encore.

La majorité du cours de l’action Fisker provient actuellement des attentes de ce qui va suivre. L’entreprise travaille à la mise sur le marché d’une flotte de véhicules élégants sous le label « Océan ». Lorsqu’une entreprise n’a pas actuellement de flux de revenus, l’action est spéculative. Je ne dis pas cela comme une insulte envers FSR – c’est juste un fait.

Cela étant réglé, examinons de plus près ce que vous pourriez attendre du stock FSR à l’avenir.

Posséder des actions FSR n’est pas une mauvaise idée

Source : Graphiques par TradingView

Comme indiqué ci-dessus, investir dans Fisker comporte des risques. Cependant, cela ne signifie pas que posséder des actions FSR est une idée horrible. C’est juste que les investisseurs qui s’engagent sur le long terme doivent se rappeler de rester patients.

Du point de vue commercial, le dernier pic des actions Fisker les amène à un niveau d’échec massif à partir d’août. Le premier défi ici est la barre des 17 $ par action. La bougie du 10 août est la prochaine bête à conquérir. Après un pic comme celui-ci, les chances à court terme d’une hausse sont moins évidentes.

Je suis honnête sur les opportunités techniques quand je les vois. Par exemple, en mai, j’ai partagé une configuration haussière qui a généré de gros bénéfices. Si vous êtes déjà long, vous pouvez attendre. Mais même ainsi, il serait sage de réduire certains bénéfices. Rappelez-vous, je viens du point de vue d’un commerçant ici par rapport à quelqu’un qui détient simplement le stock pour toujours.

Le commerçant en moi dit d’attendre jusqu’à ce qu’il éclate de 20 $ par action. Puis chassez-le. Ce rallye pourrait s’étendre et tester le plus haut historique. Ce serait un défi de taille que cela se produise si rapidement. Cependant, ce n’est pas impossible. Quoi qu’il en soit, je suis prêt à le voir se rallier sans plonger.

Il peut sembler que je parle des deux côtés du métier. Mais, à vrai dire, je ne fais que discuter de deux approches et délais différents.

À long terme, il existe un cas viable pour conserver les actions Fisker avec patience. En attendant, à court terme, il devrait bientôt faire face à des résistances. Par conséquent, maintenant, après ce dernier pic, ce n’est pas un point d’entrée évident. C’est d’autant plus vrai que les zones défaillantes antérieures sont susceptibles de présenter une résistance à court terme.

La direction est sur le pont

Il est important de garder un œil sur les calendriers de production et les mises à jour de l’entreprise. Cela met le sort du stock FSR entre les mains de la direction, à la vieille école. C’est là que l’entreprise peut récompenser ses fans en tenant réellement ses promesses de calendrier. Le sentiment est le seul facteur de prix jusqu’à ce qu’il développe un flux de ventes. Par conséquent, les actionnaires mécontents entraîneront probablement une vente brutale des actions.

Le marché des véhicules électriques est extrêmement concurrentiel et ces nouvelles entreprises sont gravement désavantagées. Ils présentent tous des concepts fantastiques et une technologie incroyable. Cependant, les titulaires sont forts et ils portent tous un formidable élan. Vous cherchez des preuves ? Jetez un œil à ce qui se passe avec Tesla, Nio (NYSE :NIO) et même Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY). Gué (NYSE :F) rejoint également le combat.

Le fruit facile et bas disparaît rapidement.

Cela dit, il est sage de contrôler votre enthousiasme. Il est également important de résister à la tentation de réduire la moyenne les mauvais jours. C’est bien de prendre un risque sur les actions spéculatives, mais il n’est pas prudent d’en augmenter la taille.

Rien de ce que j’ai écrit ici ne devrait suggérer que je suis pessimiste sur les perspectives de Fisker. L’opportunité ici nécessite simplement un optimisme prudent… cliché comme cela peut être à dire.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.