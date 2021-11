Le pic impressionnant de Cade Cunningham joue contre les Raptors

Cade Cunningham n’a pas fait le meilleur match au niveau statistique dans le triomphe de Pistons de Détroit contre les Raptors de Toronto, mais il s’est imposé comme un joueur déjà totalement fiable lorsqu’il s’agissait de jouer les possessions les plus importantes du match. La recrue a assumé la responsabilité de deux actions clés dans la dernière ligne droite du match et a marqué deux paniers improbables qui ont donné beaucoup de moral à son équipe et neutralisé la grande défense des Canadiens. Avis aux marins de tout ce que vous pouvez faire.

Draft numéro 1, Cade Cunningham, à été embrayage pour offrir la victoire aux Pistons —-pic.twitter.com/Mjrn5WUiYU – Première équipe (@ FirstTeam101) 14 novembre 2021