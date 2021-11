Le piège avec lequel des pièces comme Shiba Inu et Dogecoin parviennent à devenir si populaires | La technologie

La promesse de devenir riche avec très peu est un bonbon qui attire des millions d’investisseurs, et qui fait que des pièces comme Shina Inu ou Dogecoin ont tant de succès auprès des petits investisseurs.

Ils appellent cela le piège décimal, car avec seulement 50 euros, une personne peut acheter plusieurs millions de jetons d’une devise. S’il augmente son prix d’une seule décimale, l’investisseur peut passer de 50 euros à 5 000 en une journée.

Le Shiba Inu n’était que de 0,00004893 $ vendredi après-midi, tandis que le Dogecoin était à moins de 1 cent plus tôt cette année. C’est pourquoi ceux qui pensaient que le chien japonais atteindrait aussi haut que le Dogecoin n’ont pas hésité à y mettre de l’argent.

Et c’est logique, une pièce qui vaut 0,00004893 est une pièce qui ne vaut absolument rien. Et cela signifie qu’il est très facile de se procurer un grand nombre de Tokens. Peu de temps après avoir laissé 100 euros à Shiba Uni, nous serions millionnaires si la monnaie subissait une réévaluation d’un maigre centime.

À l’heure actuelle, il y a 500 billions de pièces Shiba Inu en circulation, donc si la pièce devait un jour valoir un seul dollar, la somme d’argent qui circulerait sur le réseau serait 10 fois supérieure à celle du marché boursier américain.

Et c’est là que réside le piège de ces pièces. Avec très peu d’investissement une personne seule peut devenir riche, car le prix de ceux-ci est de 18 décimales. Ou, ce qui revient au même, ils ne valent absolument rien.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Selon les experts, cette situation fait croire que s’enrichir est possible avec très peu d’efforts, avec une connaissance limitée du marché et avec un petit investissement.

Et, bien que cela arrive parfois, la réalité est que les pièces comme Shiba Inu et compagnie ne sont que des mèmes qui ont fait de l’argent et qu’à la fin elles ne disparaissent que parce qu’elles ne valent rien, ni par elles-mêmes ni en tant que crypto-monnaies.