Le piège de plusieurs millions de dollars des Jeux de Tokyo

25/06/2021 à 10h57 CEST

Le mécontentement des Japonais et des sponsors n’a pas suffi à changer les plans des responsables des JO de Tokyo, dont l’annulation entraînerait des pertes de plusieurs millions de dollars auquel personne ne veut s’exposer.

Les Jeux, pour lesquels il reste moins d’un mois, Ils seront “la lumière au bout du tunnel” de la pandémie, selon les animateurs, tandis que le Comité International Olympique (CIO) justifie sa célébration par le fait que les athlètes se préparent depuis des années à cet événement, malgré les risques qu’il comporte.

De ce que Ils n’ont pas parlé clairement ni l’un ni l’autre n’a été sur les obligations contractuelles et les coûts dérivés possibles d’une éventuelle annulation, où pourrait résider la véritable clé du sort des Jeux présentés comme les plus chers et les plus étranges à ce jour.

Le contrat “Host City” place le Japon, ou plus précisément le gouvernement de Tokyo, à la merci du CIO lorsqu’il s’agit d’une éventuelle annulation de l’événement, puisque l’instance internationale est la seule à pouvoir recourir à cette mesure en cas de force majeure telle que la guerre ou « si la sécurité des participants est menacée pour quelque raison que ce soit ».

Dans ce contexte, toute décision de suspendre les Jeux doit être convenue par les hôtes ou le CIO Sinon, le Japon serait confronté à une bataille juridique longue et complexe contre l’instance internationale, qui pourrait réclamer une indemnisation pour la perte de revenus télévisuels.

Le CIO, dont le financement dépend principalement de ce parcours, serait donc le principal intéressé à poursuivre les Jeux, qu’il y ait ou non un public. dans les stands et malgré le fait qu’ils seront transportés entre des limitations strictes pour tous les participants et sans visiteurs étrangers.

“Nous sommes coincés dans une situation où nous ne pouvons pas nous arrêter pour le moment. Nous sommes condamnés si nous le faisons, et nous sommes condamnés si nous ne le faisons pas”, a déclaré Kaori Yamaguchi, ancienne championne du monde de judo et membre exécutif du Comité olympique japonais. . , dans un article d’opinion récent.

Une estimation de l’Institut japonais de recherche Nomura a placé le prix que cette annulation aurait pour le Japon à 13,56 milliards d’euros (16 milliards de dollars). des jeux.

Les auteurs du rapport ont averti que le pays asiatique subirait un impact économique beaucoup plus important s’il était contraint d’imposer de nouvelles mesures anti-contagion à la suite d’un nouveau rebond du coronavirus causé par les Jeux.

La seule certitude dans ce scénario complexe est que Le Japon perd financièrement si les Jeux sont annulés ou organisés dans un contexte de restrictions sans précédent sur un événement de ce calibre, comme il est prévu de se produire.

Les organisateurs espéraient tirer environ 800 millions de dollars (670 millions d’euros) de la vente de billets pour les Jeux, mais le veto des spectateurs étrangers et la restriction de l’accès du public local aux stades ont diminué cette source de revenus.

Cela complique encore les comptes de Tokyo 2020, dont le dernier projet de budget s’envolait à 15,4 milliards de dollars (12,95 milliards d’euros) en raison de frais de retard. la concurrence et les mesures anti-COVID-19.

Une partie des coûts supplémentaires sera supportée par les sponsors locaux, bien que la plupart proviendront des caisses publiques du gouvernement central et régional et, en fin de compte, de la poche des contribuables japonais.

Les sponsors eux-mêmes, après un effort supplémentaire pour contribuer 210 millions de dollars (180 millions d’euros) de plus pour les Jeux reportés (ce qui porte leur contribution totale à 3 000 millions), auraient transféré leur mécontentement à l’organisation quant au projet de célébrer l’événement avec un petit nombre de spectateurs et a suggéré un nouveau report de l’événement, selon certains médias.

Bien que le comité d’organisation ait nié qu’il y ait eu “une telle demande”, des entreprises comme le géant automobile japonais Toyota – un sponsor de catégorie “haute” des Jeux – ont exprimé leur “préoccupation” à l’idée de tenir les Jeux au milieu de la pandémie.

D’autres sponsors, comme le journal Asahi, l’un des principaux au Japon, ont ouvertement appelé à l’annulation d’un événement sportif qu’ils considèrent comme un “pari” trop risqué.

Et c’est que les entreprises risquent de voir leurs logos décorer des stands à moitié vides, en plus d’être associés à un événement qui peut entrer dans l’histoire en raison de ses restrictions inédites pour tous les participants ou même en devenant une source de contagion.