Le piège des parents : 6 choses qui n’ont aucun sens dans le film de Lindsay Lohan

Bouts

Deux choses qui n’entrent pas nécessairement dans la catégorie n’ont pas de sens, mais c’est ma chaire d’intimidateur et j’ai attendu 23 ans pour que cela me vienne de la poitrine. Sur la pochette du DVD du film, il y a deux photos des filles qui sont censées être l’une d’Hallie et l’autre d’Annie. MAIS! Les deux photos sont en fait d’Annie. Ouais, tu ne peux pas remettre ce dentifrice dans le tube. De plus, personne n’évoque jamais le fait que les deux parents sont fortuitement très riches. Elizabeth est une célèbre créatrice de robes de mariée, Nick possède une grande exploitation viticole. Combien coûte la location d’un yacht pour un dîner privé ? Ceux-ci n’affectent en rien l’intrigue, mais tout le monde se balade en Land Rover et se fait conduire en Rolls Royce.