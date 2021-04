Le piège du dragon: le piège des prêts de la Chine menace un ordre mondial progressiste

La Chine a suffisamment de marge pour annuler les prêts ou modifier les délais de remboursement.

L’usure géopolitique de la Chine – une analyse de 100 contrats de prêt chinois avec 24 pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) cités dans un rapport de . le montre clairement – est la menace que les économies développées et émergentes doivent combattre pour préserver un ordre mondial progressiste. Des chercheurs basés aux États-Unis et en Allemagne ont comparé les contrats de prêt chinois avec ceux d’autres grands prêteurs et ont trouvé de nombreuses conditions non standard, qui soulignent les conséquences pénibles des emprunts en Chine. Gardez à l’esprit que les prêts chinois représentent près de 65% de la dette bilatérale officielle – à hauteur de centaines de milliards de dollars – dans certaines des régions les plus pauvres du monde, notamment l’Afrique, l’Asie, l’Europe de l’Est et l’Amérique latine. Souvent, ses emprunteurs sont des pays qui sont déjà aux prises avec un lourd fardeau de la dette, et leur est susceptible d’avoir empiré avec la pandémie.

La Chine utilise des outils de contrat de prêt pour améliorer les chances de remboursement et dissimuler le véritable effet de levier de ce crédit dans le secret – les emprunteurs ne sont pas autorisés à révéler les conditions de prêt, des garanties « informelles » sont souvent intégrées dans les accords de prêt pour garantir que le prêteur chinois est privilégié par rapport à d’autres si un prêt se dégrade, et en fait, la nation emprunteuse est même tenue par contrat de garder la dette chinoise hors de la restructuration collective ou d’autres négociations de ce genre. Non seulement cela, selon les contrats, la Chine a suffisamment de marge pour annuler les prêts ou modifier les délais de remboursement. Et, plus que probablement, les pays emprunteurs souffrent à cause de ces conditions.

Les Tonga, une petite nation insulaire des îles du Pacifique, ont souffert d’une crise de la dette en 2013 et 2014, la Banque Exim de Chine n’ayant pas annulé ses prêts; finalement, les prêts ont représenté près de la moitié du PIB du pays. Beaucoup soulignent le fait que la Chine, entre 2001 et 2017, a annulé les remboursements de prêts à 51 pays (dont la plupart étaient des participants à son initiative Belt and Road) sans saisir leurs actifs et affirment que les allégations de torsion de la dette chinoise sont infondées.

Cependant, la situation dans son ensemble n’est peut-être pas aussi simple – un article de Harvard de 2018 souligne l’utilisation de la dette comme outil clé d’achat d’influence par la Chine pour des raisons stratégiques et géopolitiques. La crise de la dette du Sri Lanka sur son port de Hambantota est également illustrative. Alors que certains affirment que la crise de la dette du pays était plus liée à ses emprunts sur les marchés financiers occidentaux qu’au prêt chinois (seulement 5% du total annuel des remboursements de sa dette extérieure), le fait est que la nation insulaire s’est port en Chine dans le cadre d’un bail de 99 ans.

Dans un tel contexte, il y a de sérieuses questions sur le rôle de la Chine dans le G20 qui entend aider les pays plus pauvres à faire face à l’impact économique de la pandémie en allégeant le fardeau de la dette; le cadre commun que le G20 a adopté, entre autres, appelle à un traitement similaire pour tous les créanciers. Les prêts prédateurs – quelque chose dont l’Occident est également accusé via le FMI et la Banque mondiale – entre les mains d’une Chine peuvent être mortels pour le monde, en particulier pour les PRFI.

